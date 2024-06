2 macchine da scrivere di grande valore per i collezionisti, rivendile a peso d’oro

Le macchine da scrivere sono tra gli oggetti vintage di maggiore valore agli occhi di molti collezionisti. Oggi sono state completamente soppiantate da mezzi più tecnologici, come il computer, pertanto non vengono più prodotte o utilizzate. Per questo, è difficile che qualcuno ne abbia ancora una in casa, per giunta anche funzionante. Proprio per questo i prezzi dei pezzi più rari sono praticamente saliti alle stelle, almeno rispetto al loro originario valore. Chi ha trovato una vecchia macchina da scrivere in buone condizioni e pensa di volerla buttare si fermi subito. Infatti, potrebbe avere tra le mani un pezzo da collezione. Ce ne sono tante, infatti, che possono essere rivendute a molto. Vediamone un paio.

2 macchine da scrivere di grande valore per i collezionisti

In genere, quando si parla di macchine da scrivere di valore, si nominano le Olivetti. Tuttavia, non sono le uniche a poter essere rivendute a prezzi molto alti. Anche la macchina da scrivere Yost, infatti, funzionante e in buone condizioni ha un grande valore.

Ad esempio, la macchina da scrivere Underworld, un modello fabbricato negli stati uniti che può valere finanche 2.000 euro o persino di più. Vediamo adesso un’altra delle 2 macchine da scrivere di grande valore per i collezionisti.

Hammond Multiplex

Si tratta di un pezzo meno raro di quello che abbiamo già citato, in quanto ne sono stati messi in commercio più esemplari. Infatti, il suo valore è minore e ammonta a ”soltanto” 400 euro. Può sembrare poco ma, se si pensa che è un oggetto che ormai non serve più a niente, è facile considerare rivenderlo come un vero e proprio affare volto ad intascare un discreto gruzzoletto.

Quelle che abbiamo citato sono tra le macchine da scrivere di maggiore valore, considerando che il costo di molti modelli si aggira attorno a 200-300 euro. In ogni caso, però, è sempre importante che siano ancora funzionanti e in buone condizioni. Altrimenti, il prezzo potrebbe essere minore di quello citato o addirittura si potrebbero non trovare collezionisti disposti ad acquistarle.

