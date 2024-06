Abbiamo visto, che studiando le serie storiche dal 1898 ad oggi, l’investimento sulle Borse mondiali, diversificate in base al PIL, porta ad ottenere rendimenti positivi con la durata dell’investimento a 10 anni. Le probabilità sono dell’80% di ottenere un rendimento annuale di circa l’11%. Conviene investire a 5 anni sui mercati azionari? Quali sono le probabilità a favore?

Molti hanno perso il treno

Oramai da circa due anni gli investitori continuano a essere distratti da un certo rumore di fondo. Prima, la curva dei rendimenti e la probabilità che ci potesse essere alle porte una recessione, poi la guerra in Ucraina e quella in Istraele. Frattanto, molti hanno iniziato a scommettere sui tagli dei tassi. Questo , ha creato un ceto nervossimo far gli addetti ai lavori e quindi una forte indecione. Molti infatti, sccomemttendo su questa o quella ipotesi dal punto di vista macroeconomico, forse hanno perso il fpret rialzo dai minimid el 2022 e poi quello duccessivo dall’ottobre del 2023. Parlaimo di una perfromance del 50% circa dal 2022.

Conviene investire a 5 anni?

Ci riferiamo sempre all’asset che investe sulle Borse mondiali in base al PIL.

Il modo più semplice è quello di entrare sul mercato all’inizio dell’anno e uscire alla fine del quinto, senza ulteriori considerazioni, e possiamo aggiungere infischaindosene di quello che accade. Dal 1929 al 2006, la performance media è stata del 42,8% con una deviazione standard del 47,0% e una mediana del 44,5%. La probabilità di ottenere una performance positiva è del 78%.

La mediana rappresenta il valore centrale di un insieme di numeri, con metà dei numeri sopra e metà sotto di essa. Alcuni anni del ciclo decennale offrono rendimenti mediamente superiori. Iniziare a investire negli ultimi due anni del ciclo (nono e decimo) porta a performance inferiori rispetto agli altri anni. Poiché è importante sia il rendimento che la sua probabilità di essere positivo, abbiamo analizzato queste probabilità in base all’anno del ciclo decennale e presidenziale.

Gli ultimi due anni del ciclo decennale e il settimo anno, se coincide con il primo presidenziale, sono da evitare per investimenti a cinque anni, con una probabilità di rendimento positivo poco sopra il 50%. Al contrario, investire nei primi anni del ciclo decennale offre una probabilità di successo vicina al 100%.

Nulla da aggiungere.

