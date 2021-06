Quando parliamo di piatti raffinati e di classe da gustare con un ottimo vino, il primo pensiero va sicuramente alle ostriche. Associate spesso ad una cucina di classe e raffinata, le ostriche sono considerate afrodisiache e si sposano bene come antipasto di una cena di pesce o come aperitivo.

La tradizione vuole che vengano mangiate solo nei mesi con la “r” perché si devono mangiare crude ed evitare le alte temperature, ma nonostante ciò si possono trovare tutto l’anno.

Quindi praticamente tutti sanno che è un piatto raffinatissimo ma in pochi sanno come mangiarlo nel modo più corretto.

Nelle prossime righe sveleremo, anche grazie al consiglio di alcuni esperti, qual è il giusto modo per potere mangiare le ostriche e godere del loro sapore. Infatti non è solo una questione di galateo ma anche di esaltazione del gusto.

Innanzitutto, non si deve mai inghiottire l’ostrica intera risucchiandola perché è poco elegante, anche se le ostriche vanno mangiate direttamente dal guscio.

In merito a questo, interviene l’esperto di galateo William Hanson che in una sua intervista a Food & Drink ha suggerito questa tecnica. Cioè mangiare le ostriche rovesciandole in bocca solo dopo averle staccate con una forchetta dal guscio. Attenzione però, perché se non c’è la forchetta apposita per mangiare l’ostrica, non la si deve chiedere perché è considerato un errore secondo il galateo. Va benissimo quindi una qualsiasi forchetta.

Altro consiglio viene da Katy Davidson, fondatrice della London Oyster Week. Ovvero assaporare l’ostrica come se fosse un bicchierino di vino, quindi la si deve mandare giù in un solo colpo e velocemente. Pertanto è bene sorseggiare il liquido in cui si trova l’ostrica e lasciarla scivolare in bocca per gustare l’aroma sorprendente e ricco di trame contrastanti.

Non solo le loro perle ma anche il sapore rende le ostriche uniche

La ricchezza di questo mollusco non risiede quindi solo nelle perle al suo interno, il cui significato abbiamo trattato in un nostro precedente articolo.

Il gusto che si può assaporare grazie a questi consigli renderà l’esperienza delle nostre papille gustative davvero unica.

