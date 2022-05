Maggio è un mese che inevitabilmente ci porta a pensare alle vacanze. Le giornate miti e piacevoli ci fanno sognare le vacanze estive e molte persone sono alle prese con la ricerca del luogo in cui trascorrerle. Alcuni sono molto abitudinari e scelgono quasi ogni anno la stessa meta, mentre altri preferiscono scoprire sempre posti nuovi. L’Italia è il Paese della grande bellezza e una buona parte dei turisti che affollano le nostre città ogni anno sono stranieri. Oggi vogliamo suggerire una destinazione stupenda che si trova in Italia ed è una piccola perla che incanta tutti con il suo fascino unico. Se abbiamo soltanto pochi giorni a disposizione, questa è la meta che fa per noi.

Un’isola selvaggia

Tra il Mar Ligure e il Tirreno si trova un’isola stupenda. L’Isola di Capraia è di origine vulcanica, prevalentemente montuosa e ci offre un paesaggio stupendo. Meno frequentata rispetto alle altre isole dell’Arcipelago Toscano, Capraia è la meta perfetta per una vacanza all’insegna del relax. Una volta giunti qui, potremo visitare l’isola a piedi per ammirare il paesaggio immersi nella natura incontaminata. Questo piccolo paradiso botanico è caratterizzato da un piacevole profumo di fiori ed è il posto ideale per fare trekking e meravigliose passeggiate panoramiche. Uno dei modi migliori per ammirare Capraia è dal mare e per questo motivo consigliamo di fare il giro dell’isola in barca.

Calette incontaminate e acque turchesi in quest’isola amata dai turisti di tutto il Mondo, ideale per andare in vacanza spendendo poco

La zona del porto è ricca di botteghe tipiche e negozi di souvenir. Invece, il centro è un susseguirsi di viette colorate e scorci mozzafiato. Il mare molto pulito ci incanta, con stupende sfumature che vanno dal blu al verde smeraldo. Proprio via mare possiamo partire alla volta di calette incantevoli e tutte da scoprire. Tra le più conosciute c’è Cala Rossa, chiamata così per via del colore della sua roccia. Non potremo sbagliarci, perché la riconosceremo subito. Tuffarsi e fare il bagno nelle sue acque è un’esperienza davvero unica.

Meno conosciuta, ma altrettanto bella, è La Carbicina. Si trova nella costa Est di Capraia ed è formata da pietre vulcaniche piatte e fondali di sabbia. Infine, sulla costa nord occidentale possiamo visitare la Cala della Seccatoia, raggiungibile soltanto in barca. In inverno e in primavera è possibile vedere una piccola cascata che finisce direttamente in mare e che rende il panorama davvero suggestivo.

Come raggiungerla e perché si risparmia

Troveremo calette incontaminate e acque turchesi in quest’isola in cui possiamo soggiornare senza spendere una fortuna. Prenotando con anticipo, possiamo soggiornare anche ad agosto a circa 70 euro per notte in case vacanza e bed & breakfast. Ovviamente, cercare soluzioni per tempo è sempre la soluzione migliore per trovare prezzi convenienti. Raggiungere l’isola è possibile dal porto di Livorno, prendendo il traghetto che in un paio d’ore arriva all’Isola di Capraia.

