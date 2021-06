L’INPS chiarisce che le domande presentate per l’assegno di 516 euro saranno evase al più presto. Infatti, è ufficiale l’INPS conferma che sono finalmente sbloccate le domande per l’assegno di 516 euro al mese da 57 anni fino alla pensione. Si tratta della domande presentate per ricevere l’indennizzo commercianti. Riguarda coloro che hanno chiuso l’attività commerciale e consegnato la licenza.

Indennizzo commercianti

L’indennizzo è corrisposto mensilmente fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’assegno corrisposto è di circa 516 euro al mese. La misura è divenuta istituzionale dal primo gennaio 2019 ed è in vigore per coloro che hanno cessato l’attività a partire dal primo gennaio 2017.

L’incremento del fondo per l’INDCOM è previsto nella Legge di Bilancio 2021. In questo modo è possibile sbloccare tutte le domande inevase per mancanza fondi.

Per tutti i requisiti, consigliamo di consultare la nostra guida: come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

Inoltre, sempre la Legge di Bilancio ha previsto un aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva a carico dei commercianti. L’aumento dell’aliquota andrà in vigore dal primo gennaio 2022 e passerà dall’attuale 0,09% all’0,48%.

Infatti, la pensione per i commercianti è più cara dal 2022 per effetto del bonus di 516 euro.

L’Inps con un messaggio Hermes n. 2054 del 25 maggio 2021 fornisce le istruzione per la lavorazione delle istanze presentate dal primo gennaio 2021.

Ne messaggio rende noto che le sedi territoriali potranno liquidare le domande di indennizzo. In effetti, la liquidazione riguarda le domande per il periodo temporale dal primo gennaio 2021 al 31 maggio 2021. Inoltre, l’INPS precisa che può procedere alla liquidazione delle domande del 2021 se si è già provveduto alla liquidazione delle domande con data antecedente.