Lo sviluppo di una pianta è un processo lento e naturale. Purtroppo accade però che alcuni fattori come sbalzi di temperature e climi particolari interferiscano con la crescita. Specialmente in tutti quei casi in cui non sono chiare le cause del mancato sviluppo di una pianta bisognerebbe puntare su questa soluzione. Ecco l’incredibile sistema che promette di avere piante sane e rigogliose e una loro crescita veloce e costante.

Cosa sono gli acceleratori di fotosintesi

La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante sviluppano linfa nutritiva partendo dall’energia solare. I fattori che più interferiscono con questo processo sono però sbalzi termici, periodi climatici rigidi, abbondanti partecipazioni e ambienti poco luminosi. Gli acceleratori di fotosintesi sono il rimedio a tutto questo. Ecco l’incredibile sistema che promette di avere piante sane e rigogliose e una loro crescita veloce e costante.

Qual è la loro funzione

Gli acceleratori di fotosintesi facilitano lo sviluppo della pianta e svolgono un’importante azione sulle foglie. Questo rimedio serve infatti a rendere le foglie più spesse e ritardare la loro caduta. Anche le colorazioni della superficie fogliare diventano molto più brillanti.

Gli acceleratori di fotosintesi sembrano riuscire anche ad anticipare la produzione di fiori e frutti. Poi fortificano la pianta in tutti i casi di stress dovuti al clima o alle cure errate. Essi riducono le fisiopatie da conservazione della frutta e il contenuto di nitrati. È possibile usarli per siepi, piante ornamentali, piante da frutto e ortaggi e persino per prati e tappeti erbosi.

Modalità d’impiego

Non esiste un periodo dell’anno preciso in cui utilizzare gli acceleratori di fotosintesi. Tuttavia è preferibile applicarli poco prima dell’arrivo dell’estate e durante il periodo autunnale. Questi primi giorni di giugno sono il periodo perfetto per tutti coloro che sono curiosi di sperimentarne l’effetto.

Per quanto riguarda le dosi suggeriamo invece di rispettare quanto indicato sulla confezione. È possibile acquistarli in vivaio o nelle agricole maggiormente fornite oppure sul web, dove il loro costo è di circa 7 euro per 50 milligrammi.

