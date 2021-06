Le cornacchie svettano su alcuni quartieri di Roma e attaccano i passanti. Perciò chi ha intenzione nei prossimi dieci giorni di fare una visita alla Città Eterna deve leggere fino in fondo questo articolo in modo da sapere come comportarsi. Non bisogna suggestionarsi ma evitiamo di indossare qualcosa di questo colore per i prossimi 10 giorni passeggiando in questa città meravigliosa altrimenti si corre il rischio di essere attaccati dal volatile. La Lega italiana protezione uccelli ha emanato una nota a seguito dell’aumento di segnalazioni di presunte aggressioni da parte dei volatili.

Non c’è nessun particolare allarme, però bisogna comportarsi in un determinato modo in alcuni quartieri di Roma onde evitare spiacevoli inconvenienti. Le segnalazioni più ricorrenti provengono dai quartieri Eur, Monteverde, e Salario-Trieste.

Perché le cornacchie svettano su Roma

Negli ultimi anni le cornacchie sono attratte dalla Capitale anche perché in alcuni quartieri trovano le condizioni ideali per costruire i nidi. Non a caso riescono a convivere con altre specie come gabbiani, piccioni e storni. Però la presenza di molti volatili su Roma non deve impensierire. La LIPU, infatti, dice che ci sono una decina di esemplari di cornacchia grigia, capaci di attaccare l’uomo. In realtà questa specie di volatile ha una capacità di ferire veramente limitata. Infatti le persone vittime delle cornacchie non restano ferite dal becco ma più che altro da una caduta per proteggersi dal volatile.

Come difendersi

Effettivamente non andare a Roma per la paura di essere attaccati dalle cornacchie è davvero una soluzione estrema che non è il caso di adottare. Dunque vediamo cosa fare per evitare di disturbare il volatile. Una regola che vale sempre è quella di rispettare l’animale e non dare da mangiare.

Però può capitare di vedere il volatile aggirarsi per le strade di Roma e fermarsi a guardare. Nel caso in cui la cornacchia si metta a gracchiare tantissimo meglio allontanarci perché potrebbero esserci i piccoli nelle vicinanze. Infatti dopo la nidiata, il volatile porta in strada i piccoli per lo svezzamento. Logicamente la presenza dell’uomo infastidisce, perciò l’animale per proteggere la prole attacca le persone con tutte le conseguenze possibili.

Dunque oltre a non disturbare le cornacchie, un altro accorgimento da mettere in atto è di non indossare accessori o abbigliamento di colore nero perché ricorda alla cornacchia il colore dei piccoli nei primi tempi dalla nascita.