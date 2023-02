Gli errori che non bisogna fare quando si cucina il pesce in umido

Non vuoi sbagliare la modalità di cottura del pesce quando vuoi prepararlo in casa? Ecco alcuni consigli semplici ed esaustivi.

Quando ci mettiamo ai fornelli è semplice fare delle ricette molto buone ma allo stesso tempo bisogna porre attenzione ad alcuni dettagli. Infatti potremmo seguire sul web alcuni consigli molto utili affinché il piatto che andiamo a proporre sia unico. Proprio per questo motivo oggi andiamo a conoscere dei segreti che dovrebbero seguire tutti per fare un ottimo pesce in umido o fritto.

Scongelare il pesce

La prima cosa che bisogna fare è seguire bene la catena del freddo. Cosa significa? Mantenere la temperatura ottimale del pesce. Se noi compriamo un pesce già fresco, quindi non surgelato, il problema non si pone. Nel momento in cui però compriamo il pesce congelato e non seguiamo bene la modalità di scongelamento, andiamo a rovinare il prodotto. Non è assolutamente consigliato scongelare il pesce, come anche la carne, in microonde. È vero, è un metodo molto più veloce ma andrà a rovinare le proprietà organolettiche del nostro prodotto. Per scongelare il pesce possiamo seguire due procedure:

togliere dal congelatore e riporlo in frigo per 8 o 12 ore;

versare acqua fredda e lasciare il pesce fuori a temperatura ambiente.

Gli errori che non bisogna fare quando si cucina il pesce in casa

Partiamo prima con il parlare del pesce fritto. Soprattutto in questi casi dove usiamo l’olio, dobbiamo seguire bene il procedimento e usare gli ingredienti giusti. Ci sono alcuni consigli molto utili che possiamo seguire per una panatura croccante ma morbida allo stesso tempo. Un errore che molto spesso si fa è quello di usare la farina per la panatura. Questo perché la farina non si va ad attaccare bene la farina e potrebbero rimanere dei granuli di farina in padella. Di conseguenza si vanno a bruciare e comporta cattivo odore sia del pesce che in casa.

Cucinare il pesce in umido

La prima cosa che bisogna fare quando si decide la preparazione in umido, è capire la scelta del pesce da cucinare. Se parliamo di tagli molto grossi, come ad esempio il branzino, è conveniente cucinarli per intero. Se invece abbiamo pesci come il tonno allora facciamo delle piccole incisioni.

Il consiglio per un ottimo piatto in umido

Affinché il pesce sia ben saporito e soprattutto morbido, bisognerà rosolare il pesce a fiamma dolce in padella. Aggiungiamo un po’ di pomodoro. Ora, a seconda del proprio gusto, possiamo allungare con acqua se vogliamo il piatto un po’ più brodoso oppure più stretto. Se invece preferiamo la modalità di cottura stufato a questo punto dobbiamo cucinare prima le verdure con un po’ di acqua e olio e poi mettere dentro il pesce. In ogni caso ricordiamoci di usare il coperchio e cuocere a fiamma dolce. Facendo così il pesce si cucinerà bene all’interno e non si brucerà fuori. Tutti questi sono dei piccoli consigli e soprattutto gli errori che non bisogna fare in questi casi.