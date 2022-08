Impossibile pensare che ormai manca poco alla fine dell’estate eppure è così. Anche se le temperature non ne vogliono sapere di abbassarsi, settembre è molto vicino. Basta fare un giro per le vetrine dei negozi e renderci conto che le collezioni esposte sono cambiate. Niente più costumi, gonne corte e top con le spalline sottili, ma vediamo solo pantaloni e giacche. Se vogliamo arrivare preparati alla prossima stagione, è bene agire subito. Scovando i capi che andranno alla moda in autunno possiamo ancora fare qualche affare. Non è l’inverno, quindi possiamo ancora optare per capi leggeri da mixare con capispalla più pesanti.

È tempo di pensare all’autunno, ecco i capi della stagione da acquistare

Per l’autunno torna a spopolare questo stile molto amato un po’ di anni fa, il boho chic. Invece di puntare su colori troppo chiari che risulterebbero estivi, si va di color ruggine e marrone. Ma non da soli, abbiniamoli a inserti sul blu o sul giallo, ma anche arancione, colore autunnale per eccellenza. Torna lo stivale alto, che surclassa gli stivaletti a scarponcino che erano di tendenza l’anno scorso. Meglio ancora se lo scegliamo in tessuto scamosciato, perfetto anche per fine agosto. Invece di passare direttamente alla giacca o al cappottino leggero, ecco che tornano i maxi cardigan. Perfetti con le trame più particolari che tengono al caldo ma possiamo indossare anche aperti. Perché non sfoggiarli ad un party in spiaggia quando la brezza marina è più fresca?

Vestiti lunghi, blazer con bottoni gioiello e oversize

Si torna a coprire le gambe e in generale le forme, con modelli ampi e vestiti lunghi. Settembre è sempre un po’ pazzo, quindi è bene avere a disposizione anche dei capi leggermente più pesanti. Se proprio non vogliamo convincerci che l’estate sia finita, ecco una soluzione. Abbiniamo capi leggeri con dei blazer più pesanti e strutturati, ma non informi. Meglio quelli avvitati che valorizzano la schiena, e con bottoni gioiello che attirano l’attenzione. Per l’oversize possiamo fare poco, tornano i maxi pantaloni, stile paper bag, ma non con la cintura arricciata. La scelta ricade sulle pence, che creano uno stile più maschile e raffinato con un tacco alto. Ma se non vogliamo rinunciare a valorizzare le forme, scegliamo gli abiti a portafoglio, capi immancabili nel nostro armadio.

È vero che può sembrarci strano, ma è tempo di pensare all’autunno se vogliamo risparmiare. Acquistando ora i capi cosiddetti di mezza stagione potremo mettere qualcosina da parte. Alla fine, non ci serve acquistare qualcosa di nuovo ogni settimana, ma scegliere capi chiave da abbinare tra loro. È questo uno dei segreti per vestirsi sempre alla moda ma con uno stile personale da fare invidia.

Lettura consigliata

Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e faranno girare tutti