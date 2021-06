Nell’arredamento di casa, così come nella decorazione di terrazzi e giardini, la scelta dei colori è molto importante. Se infatti quelli chiari e accesi ci daranno un’idea di un posto accogliente e felice, quelli scuri e opachi regaleranno una visione elegante e di classe. Il tutto però, ovviamente, se avremo la capacità di saperli indovinare ed accostare.

L’aiuto migliore

E nella scelta, come abbiamo detto tante volte, l’aiuto migliore non possiamo che prenderlo da madre natura. E, in particolare, dalle piante. Che sia per interni o per esterni infatti, servirsi della vegetazione per arredare è sempre la scelta giusta. Per questo motivo, oggi vogliamo lasciare a tutti un consiglio prezioso, utile soprattutto per chi è alla ricerca di idee per l’arredamento del terrazzo in previsione dell’estate.

È sulla bocca di tutti questa pianta grassa dai fiori di un rosa esotico elegante e meravigliosamente accogliente

In questo articolo vogliamo presentare una pianta grassa molto particolare, di cui ultimamente tutti parlano. Ovvero la mammillaria zeilmanniana. Si tratta di una pianta grassa di origine sud americana, che presenta una caratteristica molto particolare, visibile soprattutto in questi mesi estivi. Infatti, sebbene le spine siano di colore bianco e nero, quando fiorisce questa pianta grassa regala dei favolosi fiori di colore rosa.

La tonalità di questo rosa è attraente e di classe, e riesce ad aggiungere un tocco in più in qualsiasi luogo è posizionata. Parliamo di una specie molto semplice da tenere, del resto l’unica attenzione particolare riguarda il terreno. La mammillaria zeilmanniana infatti necessita di un terreno calcareo, così da crescere in salute e senza problemi. Per il resto dovremmo essere preparati solamente a goderci gli splendidi colori che porterà sul nostro terrazzo, illuminando tutto l’ambiente. E non a caso è sulla bocca di tutti questa pianta grassa dai fiori di un rosa esotico elegante e meravigliosamente accogliente.