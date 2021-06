Può accadere che un successore abbia più diritto di un altro a talune parti di eredità. Oppure si può desiderare che almeno i soldi che abbiamo depositato in banca siano destinati ad un soggetto in particolare. Allora, dobbiamo sapere quale è il modo migliore per evitare che i soldi depositati in banca vadano a tutti gli eredi.

Ebbene, normalmente, quando muore il titolare del conto corrente, i soldi cadono in successione. Questo significa che vanno distribuiti tra gli eredi. Tuttavia, il conto rimarrà bloccato finché gli eredi non presenteranno copia della dichiarazione di successione. Solo in quel momento la banca potrà liquidare a ciascun erede la rispettiva quota.

Lo farà in base alle regole della successione legittima. Invece, se sussiste un testamento, bisogna verificare quali siano state le ultime volontà del testatore.

Ecco come evitare che i soldi depositati in banca vadano a tutti gli eredi

Ebbene, le soluzioni per evitare che ciò avvenga, sono tre.

La prima è rappresentata dal testamento. Con esso possiamo decidere che i soldi vadano a finire nelle mani di chi vogliamo. Tuttavia, per far ciò, dobbiamo aver lasciato agli eredi legittimi quanto gli spetta per legge a titolo di quota di legittima. In questo modo, saremo liberi di lasciare ad altri le somme che abbiamo depositate in banca.

La seconda opzione consiste nell’intestare il conto corrente direttamente al beneficiario, prima della morte. Questa manovra, però, integra una donazione, impugnabile dai legittimari dopo la morte. Ciò sempre a condizione che sia stata lesa la loro quota di riserva.

Una soluzione simile sarebbe quella della cointestazione del conto con il soggetto che dovrà divenirne beneficiario. In tal caso, però, resterà al cointestatario solo il 50% del conto, cadendo il resto in successione. Anche qui, inoltre, sussiste la possibilità della contestazione da parte degli eredi legittimi, alle condizioni prima indicate.

Un’altra soluzione

Terza via percorribile è quella di fare una polizza vita, nominando come beneficiario l’erede (o chiunque) a cui si vuol dare il denaro.

Questa sarebbe un’ottima soluzione per soddisfare la nostra volontà. Ciò in quanto i risarcimenti dovuti a titolo di polizze vita non cadono in successione. Essi, infatti, si versano solo al beneficiario o ai beneficiari nominati.

Approfondimento