Sarà un weekend di fuoco per Toro e Sagittario, mentre sarà da dimenticare per altri due segni

Le prime luminarie natalizie sono già apparse nelle nostre città. Stanno arrivando le attrazione che ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre. Quasi ovunque stanno aprendo i mercatini di Natale. Non solo quelli italiani, ma anche in grandi città europee abbastanza vicine ai nostri confini. Fervono i preparativi dunque, anche se il 25 dicembre sembra ancora lontano.

L’ultimo weekend di novembre, astrologicamente parlando, sarà foriero di grandi emozioni per due segni zodiacali, mentre ne farà soffrire altrettanti. Sono le classiche montagne russe dell’oroscopo che ogni settimana portano alle stelle alcuni segni, facendo precipitare alle stalle alcuni altri. Per fortuna, però, la ruota spesso gira, quindi ai periodi no fanno da contraltare quelli sì.

Andiamo a vedere cosa ci riserverà l’ultimo fine settimana di questo novembre. Iniziando da quello che sarà il segno trionfatore, ovvero Sagittario. Il Sole è appena entrato dentro il suo periodo. Questo porterà dei notevoli benefici che, a dire il vero, sono già evidenti da qualche settimana. È stato un mese d’oro e continuerà a esserlo anche in questi ultimi giorni.

In particolare, i nati dal 22 novembre al 21 dicembre beneficeranno di questi effetti nella giornata di sabato. Si presenterà un’occasione particolarmente gradita per mostrare a tutti il loro valore. Non solo in ambito lavorativo, ma, soprattutto, come qualità personali. Questo farà acquisire loro notevoli consensi che produrranno i loro effetti anche nelle giornate a venire.

Sarà un weekend di fuoco per il Sagittario, ma anche il Toro sarà on fire

Sagittario benissimo, Toro molto bene. Eh sì, perché anche il segno dei nati dal 20 aprile al 20 maggio vivrà un ultimo weekend di novembre da leoni. Sarà la sensualità a contraddistinguere i prossimi due giorni. Il fascino e l’attrazione calamiteranno su questo segno di terra parecchie attenzioni. Le donne faranno sfoggio di tutto questo per conquistare i maschi. Dalla loro parte, invece, questi ultimi metteranno in campo tutta la loro sfrontatezza per far colpo su una preda bramata da tempo. Che sia la volta buona, per i single, di iniziare un’appassionante storia?

Non ridono il Cancro e i Gemelli

Come sempre accade, per due segni molto fortunati, ce ne sono almeno altrettanti che non possono dire la stessa cosa. In questo fine settimana saranno Gemelli e Cancro a dover portare la classica pazienza, per sperare che la buriana possa passare in fretta. I primi, infatti, vivranno molte turbolenze a livello affettivo. Qualcosa si è incrinato con il partner e ci vorrà qualche tempo prima che tutto si sistemi. A livello professionale, invece, qualche buona notizia in più. Una piccola luce in un weekend piuttosto fosco.

Gemelli, infine. Per i nati dal 21 maggio al 21 giugno, spirerà il forte vento di Nettuno che, però, non sarà loro favorevole, anzi. Soprattutto nelle relazioni, sarà particolarmente contrario, andando a creare problemi un po’ in tutti gli ambiti.

Sarà un weekend di fuoco per Toro e Sagittario, dunque, con Gemelli e Toro che saranno parecchio in difficoltà.