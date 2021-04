L’Italia è un Paese ricco di luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti. Piccoli borghi nascosti che nascondono delle meraviglie inaspettate. La tendenza ad andare all’estero in viaggio degli ultimi anni ha fatto sì che posti straordinari e fiabeschi restassero sconosciuti alla maggior parte della popolazione.

La pandemia di Covid 19 che ha colpito il mondo intero potrebbe però essere una grande occasione per riscoprire il nostro Paese. Italia che dovrebbe essere preferita per tante ragioni, non ultima quella di aiutare il rilancio del settore del turismo, uno dei più martoriati di questo ultimo anno.

Ecco il luogo straordinario e incantevole che pochi conoscono e da visitare subito quando sarà possibile ricominciare a spostarsi tra le regioni

In questa ottica da non perdere tra i borghi italiani c’è Rasiglia, il cosiddetto Borgo dei Ruscelli. Custodito nel cuore dell’Umbria a pochi chilometri da Foligno questo piccolo paesino è un vero gioiello incastonato al centro dell’Italia. Deve il suo soprannome a qualcosa di veramente sorprendente. Il centro del paese è attraversato da corsi d’acqua e piccole cascate che rendono Rasiglia un luogo fiabesco.

I limpidi canali e le cascatelle si snodano tra le vie di questo paese medievale accompagnando il visitatore con il mormorio dell’acqua che poi sfocia in una grande vasca chiamata La Peschiera. Caratterizzato da tipiche case in pietra, Rasiglia conta nel periodo invernale solo 40 residenti.

La forza degli abitanti di questo Paese lo ha tenuto in vita quando dopo il terremoto che colpì l’Umbria nel 1997 molte case andarono distrutte. Ma a Rasiglia nessuno si diede per vinto combattendo per la ricostruzione e portando questa piccola frazione ad essere uno dei luoghi più belli e imperdibili del centro Italia.

Il periodo migliore per visitare Rasiglia è sicuramente la primavera che grazie al tepore e ai giochi di luci nei canali permettono di apprezzare al meglio le particolarità di questo luogo incantato.

