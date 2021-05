Il problema dell’ipertensione affligge moltissime persone di una fascia di età piuttosto ampia. Sebbene le cure mediche e farmacologiche siano fondamentali, un grande aiuto passa anche da quello che si mette in tavola. Non servono necessariamente cibi particolari e costosi per tenere a bada i picchi pressori e l’aumento dei valori. È straordinario come si abbassa naturalmente la pressione con questi 3 alimenti economici che combattono l’ipertensione.

Quanto sono importanti gli alimenti che facilitano la funzione diuretica

L’alimentazione idealmente più adatta alla persona che soffre di ipertensione prevede di sicuro una dieta iposodica, ossia povera di sale. Questo perché il sodio che contiene il sale da cucina rappresenta un fattore predisponente l’ipertensione sodio-sensibile. A questo accorgimento se ne aggiungono altri che giocano un ruolo fondamentale nel mantenere i valori entro la norma. Un esempio lo troviamo nell’effetto diuretico di alcuni alimenti. Favorire la diuresi nella persona aiuta a controllare la pressione arteriosa. L’insufficienza renale, infatti, è una causa scatenante l’aumento del volume del sangue. Per facilitare tale funzione, il soggetto iperteso potrebbe aggiungere alla propria dieta proprio quegli alimenti che facilitano la diuresi e la filtrazione renale. Tra questi troviamo cibi di origine principalmente vegetale come i cetrioli, i finocchi, i carciofi, l’aglio, la cipolla e l’ananas.

Magnesio e potassio: gli alleati della persona che vuole mantenere bassa la pressione

Altri alimenti che non dovrebbero mancare nella dieta del soggetto iperteso sono quelli ad alto contenuto di potassio e magnesio. È straordinario come si abbassa naturalmente la pressione con questi 3 alimenti economici che combattono l’ipertensione. Il potassio e il magnesio favoriscono l’escrezione renale del sodio evitandone gli accumuli nell’organismo. Tra gli alimenti ricchi di tali sostanze troviamo nuovamente cibi di origine perlopiù vegetale come: pomodori, melanzane, anguria, lattuga, legumi vari e cereali integrali. L’importanza dei cereali integrali l’abbiamo esaminata anche per il controllo della glicemia. Tutti i dettagli sono consultabili nell’articolo sugli alimenti per abbassare naturalmente la glicemia.

L’importanza degli acidi grassi “buoni”

Altri alimenti che favoriscono il mantenimento di uno stato di salute ottimale sono quelli ricchi di Omega-3. Il pesce azzurro, buono ed economico, è ricchissimo di questi preziosi acidi grassi che aiutano diverse funzioni dell’organismo. Uno studio scientifico di qualche anno fa ha evidenziato gli effetti positivi degli Omega-3 sulla riduzione della pressione arteriosa. In particolare, sono gli acidi eicosapentaenoico e docosaesaenoico a svolgere un ruolo fondamentale nel controllo dei valori alti. Per cui via libera a sgombro, alici, sardine, palamita e tanti altri alimenti che contengono queste preziose sostanze. È straordinario come si abbassa naturalmente la pressione con questi 3 alimenti economici che combattono l’ipertensione. Adottare uno stile di vita sano produce un vantaggio per la salute davvero non trascurabile.

Approfondimento

Con questa pianta in casa la tua salute migliorerà ogni giorno