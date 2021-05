Chi ha attraversato, anche solo per una breve permanenza, le strade di Barcellona avrà sicuramente apprezzato l’unico e originale stile di Antoni Gaudì. Ebbene, un piccolo paese che si trova in Sicilia ha tratto ispirazione proprio dalle più celebri opere del famoso architetto per dare nuova vita ad un suo quartiere. Chi ama il turismo di prossimità e non vuole perdersi la possibilità di ritrovarsi in una dimensione quasi esotica, potrebbe vivere una splendida esperienza estiva. Ecco l’incantevole borgo italiano che sembra una Barcellona in stile Gaudì facile da raggiungere e da vedere.

Atmosfere oniriche e colorate per le vie di Borgo Parrini

Si chiama Borgo Parrini ed è un piccolo agglomerato di abitazioni appena fuori la città di Palermo. Si tratta di una piccolissima frazione di Partinico che ha visto una vera e propria rinascita grazie al restyling della propria architettura urbana. Colori pastello, maioliche ipnotizzanti e articolate decorazioni adornano alcuni edifici del borgo siciliano. Una mescolanza di stili che danno l’impressione all’osservatore di ritrovarsi in una dimensione distopica e del tutto innovativa dove si inneggia all’arte e alla bellezza. Ecco l’incantevole borgo italiano che sembra una Barcellona in stile Gaudì facile da raggiungere e da vedere.

Una piccola perla che celebra l’arte e la cultura

Nato dall’idea e dallo sforzo di alcuni abitanti della zona, Borgo Parrini si è ormai affermato come una vera e propria meta turistica. La storia della piccola frazione è molto antica. Essa risale ai Padri Gesuiti del ‘600 che vi realizzarono una chiesa e fecero della frazione un vero e proprio paesino. Borgo Parrini ha assistito ad una particolare evoluzione nel corso degli anni fino a diventare quasi un paese fantasma durante l’800. È a partire dagli anni ‘70 circa che, grazie all’impegno di alcuni suoi affezionati abitanti, è diventato un centro unico nel suo genere. La casette colorate, le maioliche e la fusione di stili, fanno di questa piccola frazione una perla da visitare per chi fa tappa in Sicilia. Chi ama le atmosfere da mille e una notte, rimarrà sicuramente incantato dal piccolo e grazioso centro bello non solo d’estate ma anche di inverno.

