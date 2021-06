C’era una volta la besciamella, un sugo semplice e saporito, largamente usato in quasi tutte le regioni italiane e in tantissimi piatti. Poi, con l’avvento della moderna scienza alimentare e delle diete mirate, la besciamella ha perso un po’ di appeal. Anche se, oggi, la possiamo trovare anche in versione light e vegana. Ma resta comunque una pietra miliare importante della tradizione culinaria italiana. Stop alla besciamella impazzita con un trucco geniale degno dei migliori ristoranti, che ci permetterà di recuperarla e renderla ancora più buona.

Sembra semplice ma è insidiosa

La besciamella, regina incontrastata di molti primi piatti, sembra apparentemente facile da fare, ma nasconde delle insidie. Chi non è cuoco provetto o munito di parecchia esperienza, può addirittura cadere su tre basi semplicissime della preparazione:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

altezza della fiamma;

movimento e ritmo di miscelatura;

raffreddamento.

Se sbagliamo anche una sola di queste tre fasi, il rischio è quello di vedere comparire i famosi grumi che rischiano di farcela buttare via. In questo caso, non disperiamo, ma con un semplice frullino, ricominciamo a sciogliere con calma i grumi, tenendo la pentola lontana dal fuoco.

Setacciare la besciamella o utilizzare il latte

Stop alla besciamella impazzita con un trucco geniale degno dei migliori ristoranti che ci permetterà di recuperarla e renderla ancora più buona.

Nel caso in cui il frullino non sia riuscito nella sua impresa di eliminare i grumi, ecco il sistema della nonna, con il passino. Per prima cosa, dobbiamo spegnere il fuoco rilasciare che la besciamella diventi tiepida. A questo punto, con un semplice passino e tanta pazienza, andiamo a sciogliere i grumi uno per uno.

Ma, se nemmeno questo basta, il salvataggio in calcio d’angolo è dato dal latte. Riportando la besciamella sul fuoco a fiamma molto bassa, inseriamo piano piano del latte, mescolando con assoluta calma. Ciò permetterà finalmente ai grumi di scomporsi e a noi, di riprendere il frullino per ridare consistenza al nostro sugo. Attenzione, infine a non dimenticarci di regolare di sale, dopo aver aggiunto il latte.

Approfondimento

Preparare le frittelle di zucchine come nei migliori ristoranti con un ingrediente unico e speciale che abbiamo tutti in frigorifero