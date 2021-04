Nell’ultimo anno la pandemia mondiale da Covid 19 ha scatenato tante paure e causato un vero stravolgimento della società che ha coinvolto tanti settori per diverse ragioni.

Tra questi anche quello delle cure dentali è stato fortemente coinvolto. All’inizio a farla da padrone era la paura del contagio. Ma adesso grazie alle vaccinazioni dei dentisti, ai protocolli di sicurezza e ai dispositivi di protezione individuale questa problematica sembra risolta. Permane invece una situazione molto più grave: la crisi economica che ha travolto tante famiglie le ha spinte a rinunciare alle prestazioni odontoiatriche perché considerate fuori budget e non urgenti. D’altro canto, anche quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale che già coprivano solo il 5% del totale delle cure dentali sono ulteriormente diminuite.

È straordinario come grazie a questo progetto si potranno avere cure dentali completamente gratuite

In questa ottica la Fondazione SIdP Onlus e la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), insieme alla Società San Vincenzo De Paoli, daranno il via dal 30 aprile al progetto Il Dentista Solidale.

Grazie a questa iniziativa si garantirà ai cittadini più svantaggiati l’accesso alle cure odontoiatriche più urgenti. Questo sarà possibile grazie alla adesione e collaborazione di oltre 250 tra dentisti e igienisti in tutta Italia. Questi dedicheranno gratuitamente almeno un’ora a settimana alle cure delle persone più fragili e con maggiori difficoltà economiche.

Per poter accedere come paziente a questo progetto sarà necessario essere iscritti alla Conferenza di San Vincenzo. Una volta accertata la evidente difficoltà economica un volontario si occuperà di prenotare un appuntamento e accompagnare l’assistito durante la sua seduta gratuita.

Come sottolineato dal presidente della Fondazione SldP Onlus Mario Aimetti il progetto Il Dentista Solidale non vuole solo intervenire a risolvere l’emergenza attuale. Ma ha anche come obiettivo quello di sensibilizzare i pazienti sull’importanza della prevenzione e dell’igiene orale.

