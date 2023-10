Belle case anche con soli 60.000 euro a Milano? Ecco dove si possono trovare

Non tutti sanno che è possibile vivere a Milano acquistando casa con soli 60.000 euro. A pochi km dal centro della città si possono trovare bilocali e trilocali senza spendere una fortuna. Ci sono belle case anche con soli 60.000 euro a Milano.

Milano è una città affascinante, ricca di opportunità, cultura e divertimento. Ma è anche una città molto cara, dove le case hanno raggiunto cifre folli. Qui vivere costa sempre di più e il paradosso è che la qualità della vita è sempre più bassa per chi non ha redditi importanti. Chi sogna di avere una casa propria a Milano deve fare i conti con prezzi medi di oltre 3.500 euro al metro quadro, che salgono anche oltre i 10.000 euro nelle zone più prestigiose. Ma c’è un’alternativa per chi vuole vivere a Milano senza spendere una fortuna, andare a vivere a pochi chilometri dal centro.

L’hinterland di Milano offre una migliore qualità della vita a prezzi più bassi

Nell’hinterland milanese si trovano Comuni con qualità della vita più elevata di Milano e prezzi delle case decisamente più bassi. A circa 20 km dal centro di Milano, infatti, si trovano diversi Comuni che offrono vantaggi sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. Si tratta di zone ben collegate alla città, sia con i mezzi pubblici che con le autostrade, ma allo stesso tempo immerse nel verde e nella tranquillità. Qui è possibile trovare case in vendita anche a 60.000 euro, con metrature non da monolocale. Si tratta di soluzioni ideali per chi cerca spazio, comfort e risparmio, senza rinunciare alla vicinanza con Milano.

Belle case anche con meno di 60.000 euro in questi centri

La zona a est di Milano, quella che guarda verso Torino, è ricca di Comuni dalla qualità della vita elevata e da prezzi delle case decisamente inferiori. Per esempio, Rho è un comune praticamente attaccato al Comune di Milano ed è servitissimo dai mezzi pubblici e ben collegato con l’autostrada. Non a caso qui si trova la sede della fiera di Milano. Abbiamo fatto una ricerca sul portale immobiliare Casa.it* e al momento della scrittura di questo articolo c’era in vendita un monolocale di 37 metri quadri in buone condizioni e subito abitabile. Il prezzo era di 64.000 euro.

Magenta, è un altro Comune a est di Milano con una buona qualità della vita. Anche qui si possono trovare belle case anche con soli 60.000 euro. Per esempio sempre al momento della scrittura di questo articolo c’era in vendita un bilocale di 50 metri quadri a 55.000 euro con box incluso. Per chi preferisse dimensioni maggiori, un trilocale di 77 metri quadri e 2 box era in vendita a 71.000 euro.

Oggi abitare fuori città è una scelta sempre più seguita

Vivere a Milano è oramai impossibile per chi non ha uno stipendio da capogiro. Ma basta spostarsi di qualche chilometro dal centro e si possono trovare case a meno di 70.000 euro, con tutti i vantaggi che ne derivano. Basta qualche km di autostrada o qualche minuto sui mezzi pubblici e sei nel centro della città in tutta comodità.

Attenzione, non necessariamente occorre comprare casa. Anche gli affitti hanno costi decisamente più bassi che a Milano

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)