È semplice avere il conto corrente in banca o alle Poste a canone zero almeno per un anno

Il conto corrente è un eccellente strumento di pagamento che spesso prevede un canone mensile. In genere si tratta di pochi euro, ma che sommati nell’arco dell’anno fanno comunque tanta differenza. Vediamo com’è possibile averlo a canone gratuito (almeno) nel 2023.

Ogni mese è una sfilza di pagamenti: dal mutuo all’affitto e il condominio, dalla ricarica del cellulare alla palestra e le spese di tenuta conto, etc. Riguardo al c/c, sul mercato non mancano occasioni per coniugare al meglio il sogno di ogni correntista. Ossia avere tutti (o quasi) i servizi a portata di mano senza sopportarne i relativi costi. In particolare, è semplice avere il conto corrente in banca o alle Poste se si attiva il prodotto online.

Come avere conto BancoPosta a canone gratuito

Fino al prossimo 31 dicembre, la promo di Poste Italiane consente di aprire conto BancoPosta a canone gratuito per i primi 12 mesi. L’offerta vale per i conti aperti attraverso i canali digitali di Poste, ossia sul sito o con app BancoPosta. La promo vale per l’attivazione delle opzioni Start, Medium e Start Giovani, nella versione monointestata.

Al netto della promo, invece, il canone mensile del c/c BancoPosta parte da 2 euro/mese (Start Giovani) e arriva fino a 9 euro/mese nella versione Plus. In tutti i casi, infine, l’intermediario consente di abbattere o di azzerare il canone del conto prescelto attivando alcuni servizi.

Il conto corrente bancario online

Anche presso gli istituti di credito è possibile avere un c/c gratuito per sempre o per un bel periodo di tempo. Quasi sempre si tratta di prodotti online, e qui ne illustriamo solo alcuni tra i vari disponibili al momento sul mercato.

Ad esempio, SI conto! di Banca Sistema è un c/c a canone gratuito e senza vincoli temporali, di accredito stipendio o di altra natura. Lo si può aprire presso la filiale o in remoto e permette di eseguire le classiche operazioni bancarie come i bonifici, i prelievi, la domiciliazione utenze, etc. Inoltre consente di guadagnare sulle somme presenti sul conto, considerato che riconosce un tasso lordo annuo dell’1,50%.

È semplice avere il conto corrente in banca o alle Poste senza spese per almeno 12 mesi

A seguire ecco il c/c Arancio di ING. Per chi attiva il modulo zero vincoli, ogni mese con accredito stipendio/pensione o un’entrata di almeno 1.000 euro il canone è di 0 euro/mese.

Sempre per chi opta per quest’attivazione, il Gruppo olandese prevede prelievi gratis in Italia e in Europa, 1 modulo assegni l’anno, bonifici SEPA fino 50mila euro gratuiti online e al telefono. Inoltre è possibile avere il 2,50% lordo per 12 mesi sulle somme vincolate e al rispetto di alcune condizioni.

Infine vediamo il conto Smart di Illimity Bank. Lo strumento è a canone zero, idem per l’associata carta di debito internazionale Mastercard. Permette di effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, F24 e MAV/RAV direttamente dall’app a zero euro. Ancora, prevede 3 prelievi di contanti gratuiti al mese con carta di debito (minimo 100 euro). Infine associato al c/c c’è un conto deposito con linee svincolabili e non, da cui dipendono i tassi attivi offerti oltre, naturalmente, alla durata del deposito.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare integralmente tutte le condizioni contrattuali poste dall’intermediario scelto su ogni aspetto del rapporto bancario.