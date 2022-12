Che ricette fare con i bambini a Natale per farli divertire e mangiare sano

Non c’è periodo migliore delle vacanze natalizie per divertirsi in cucina con i piccoli di casa, sempre facendo attenzione alla salute, ecco come.

Natale, si sa, è una delle feste preferite dai bambini di tutto il Mondo. Non solo per i regali e per l’atmosfera colorata e giocosa, ma soprattutto per una cosa che piace anche gli adulti: i dolcetti! Natale forse è la festa più amata dai golosi, tra panettone, pandoro, torrone, cioccolata e tanto altro. Certo, chi deve stare attento al girovita è meglio faccia attenzione: e anche tutti gli altri farebbero bene a non esagerare. Ma, con la giusta moderazione, tutti possono godersi qualche sfizio in più. Ancora meglio: ci si diverte a preparare i dolcetti in casa. Molte persone potrebbero però chiedersi che ricette fare con i bambini a Natale. Ci sono diversi consigli da poter seguire. Dolcetti facili e veloci da realizzare con pochissimi passaggi.

Che ricette fare con i bambini a Natale facili e veloci

Le idee proposte in questo articolo sono l’ideale da realizzare insieme ai bambini per coniugare gusto e divertimento, senza sporcare troppo la cucina. Partiamo da una molto semplice e golosissima: il torroncino Kinder cereali. Servono due tipi di cioccolato, sia bianco che fondente, del riso soffiato e un po’ di latte condensato. Per dare la giusta forma serve anche uno stampino da plum-cake. Basta fondere il cioccolato a bagnomaria e rivestire lo stampino con quello fondente. Con quello bianco, invece si prepara il ripieno unendo ad esso del latte condensato e infine amalgamandolo con il riso soffiato. L’impasto così ottenuto va versato negli stampini e ‘chiuso’ con il rimanente cioccolato fondente. Il processo si può ripetere quante volte si vuole per ottenere tutti i torroncini desiderati.

Ecco un dolcetto a costo zero e senza sprechi

Non finisce qui: con i rimasugli di riso al cioccolato si possono realizzare dei piccoli cioccolatini semplicemente modellando una piccola quantità dell’impasto nella forma desiderata e facendolo poi asciugare all’interno di appositi stampini di carta. Un altro dolcetto fatto in casa, a costo zero e senza sprechi. Un’altra bella idea per utilizzare questa volta il cioccolato avanzato consiste nel realizzare dei grissini dolci. Partendo proprio dal cioccolato fuso a bagnomaria, basta immergere la punta di un grissino in esso e decorarlo con confettini colorati. Si possono fare sia col cioccolato bianco che col cioccolato al latte o fondente. Ecco realizzato un dolcetto velocissimo da servire a tavola nel pomeriggio magari insieme ad un buon te.

Tartufini nutella e cocco, facili e veloci da realizzare

Infine, un altro classico dolcetto natalizio sono i tartufini nutella e cocco. Sono così facili da fare che anche i bambini possono divertirsi, soprattutto a modellarli con le mani. Servono dei biscotti secchi, un po’ di Nutella, del cacao amaro e farina di cocco. Prima vanno tritati i biscotti, poi ad essi va aggiunta la Nutella fusa e amalgamato il tutto. Infine, si aggiunge lo zucchero, il cacao e la farina di cocco, e un po’ di latte a chiusura. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, si può modellare in palline usando la farina di cocco per non far appiccicare tutto. Vanno fatti riposare in frigo prima di essere serviti. Si possono anche guarnire con delle scagliette di cocco.