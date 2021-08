Sia passato in famiglia che con gli amici, Ferragosto è un’ottima occasione per trascorrere una giornata all’insegna del cibo e della compagnia. Se oltre alle solite chiacchierate vogliamo aggiungere qualche sfida in più per ammazzare il tempo, ecco il gioco gratuito più coinvolgente in assoluto per passare un divertentissimo Ferragosto in compagnia. Basta ai pomeriggi noiosi e caldi, è ora di portare un po’ di pepe alla festa.

È buona educazione non stare al telefono quando siamo in compagnia. Per questo, quando si mangia e si cucina, sì alle chiacchiere e no ai telefoni. Una volta che il cibo è arrivato al termine e che gli argomenti di conversazione cominciano a scarseggiare, è arrivato il momento di trovare qualche gioco da fare tutti insieme. Ecco uno spunto che diventerà un classico di tutto il gruppo.

Il gioco si chiama Lupus in Tabula. Ne esistono tante varianti e tanti nomi, tra i quali “Mafia”, “Strega” o semplicemente “Lupus”. È possibile comprarlo come gioco da tavola, ma spesso viene anche arrangiato con delle semplici carte da briscola, presenti in tutte le case italiane. Nel gioco, ogni carta corrisponde ad un personaggio.

Le carte possono essere scelte a piacere dei giocatori. Per esempio, i cavalli possono essere associati con i cattivi del gioco, che possono essere lupi, streghe o mafiosi. È fondamentale il narratore che racconta la storia, avvisa del cambiamento tra giorno e notte e permette ai giocatori di aprire gli occhi.

Giorno e notte

Il gioco si divide tra il giorno e la notte. Di giorno tutti hanno gli occhi aperti, e nessuno conosce l’identità degli altri. Non sapremo distinguere un onesto cittadino da un lupo o un mafioso, e tutti dubiteranno di tutti.

I lupi dovranno essere abbastanza scaltri da riuscire a convincere tutti di essere semplici contadini. I contadini, ovvero i buoni della situazione, dovranno essere abbastanza bravi ad individuare chi sta mentendo.

Si comincia con la notte. Il narratore permette ai lupi di aprire gli occhi, che quindi si riconosceranno e sceglieranno una persona da uccidere in silenzio. Tutti gli altri giocatori dovranno avere gli occhi chiusi.

Quando il narratore annuncerà il giorno, una persona sarà dichiarata morta e non potrà più interagire. Di giorno, tutti i giocatori dovranno capire chi sono i lupi e votare per un’impiccagione.

I lupi dovranno essere bravi a sviare i sospetti su qualcun altro. Se i lupi riescono ad uccidere tutti, saranno loro i vincitori. D’altra parte, se i contadini riescono ad impiccare tutti i lupi, vincono loro.

Lupus è un gioco molto divertente, e può coinvolgere moltissime persone. Può essere reso più complesso aggiungendo altri personaggi con altri ruoli, facili da trovare sul web o da inventare.

