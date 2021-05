La vacanza è fatta per rilassarsi: cibo sano, relax, mare, sole e nient’altro. Le giornate devono sembrare sempre le stesse, la mente deve essere libera da problemi e pensieri. E questo possiamo farlo solo nella località di mare giusta. Dove il mare, il buon cibo, il divertimento e lo svago sono più forti di ogni altra cosa. Come scritto sopra, c’è bisogno della giusta meta. Ed è questo uno dei borghi più belli del sud Italia da visitare con buonissimo cibo e mare da favola, ma anche danze popolari, gente accogliente e spettacoli naturali mai visti. In un articolo di precedente abbiamo raccontato la leggenda che lo avvolge e oggi spiegheremo anche come godersi questo bellissimo borgo del Sud Italia.

La sua fama lo precede

Il nome di questo delizioso borgo, in realtà, è già molto famoso: stiamo parlando infatti di Scilla. Questo si trova in Calabria, sulla stretto di Messina. È molto famoso infatti il racconto mitologico di Scilla e Cariddi, inserito anche nel XII canto dell’Odissea. I due mostri che si trovavano appunto nello stretto, uno su una costa e uno sull’altra, sono coloro che bloccano il viaggio di Ulisse per tornare a casa.

Cosa fare a Scilla

Scilla dunque è un luogo pieno di racconti, di magia e di bellezza. È una terra che vive di storia e si è praticamente sulla punta dello stivale. A Scilla si possono fare tantissime cose. Sicuramente la prima è quella di godersi il mare e la spiaggia. Poi innamorarsi del tramonto sul mare, i giri in barca e anche fare la caccia al pesce spada da giugno a settembre. Infatti Scilla è un borgo che vanta un’importante tradizione ittica.

Non si possono non assaggiare tutti i deliziosi cibi locali. Assolutamente da provare il panino con il pesce spada, ma anche salumi e formaggi, per un’esperienza veramente unica nel suo genere. Perché è questo uno dei borghi più belli del sud Italia da visitare con buonissimo cibo e mare da favola. Ovviamente, visto che si è già nella regione, non bisogna dimenticarsi di visitare tutti i borghi vicini, anche questi veramente accattivanti.

