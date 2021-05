Il problema dei capelli spezzati riguarda chiunque abbia i capelli lunghi, specialmente in certi periodi dell’anno. In estate ad esempio, il sole, la salsedine e i lavaggi frequenti possono rovinare e indebolire la nostra chioma. Per non parlare poi dell’autunno, la stagione in cui si perdono più capelli che in tutto il resto dell’anno (o quasi).

A parte le stagioni, però, c’è un momento della vita quotidiana in cui il capello si spezza più facilmente rispetto ad altri. Ci riferiamo a quando facciamo lo shampoo e ci pettiniamo sotto la doccia. Si pensa infatti che basti usare la spazzola o il pettine adatto, ma purtroppo questo non sempre basta ad evitare una “strage di ciocche”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una piccola strage

Dopo aver lavato i capelli, siamo soliti utilizzare il balsamo e lasciarlo agire per qualche minuto. Ci hanno sempre insegnato che nell’attesa che il conditioner agisca, dovremmo pettinare le ciocche ad una ad una con un pettine a denti larghi. Bene, si tratta di un buon consiglio, se non fosse che non tutti i capelli sono uguali. Quando siamo davanti a chiome difficilmente districabili, anche questo metodo potrebbe rivelarsi nefasto e danneggiarle irreparabilmente.

Ecco allora che dobbiamo ricorrere ad una tecnica molto semplice a cui probabilmente non pensiamo mai.

Tante donne non immaginano che per evitare di spezzare i capelli quando sono bagnati basterebbe pettinarli in questo modo particolare

Non ci servirà altro che utilizzare le nostre dita. Niente pettini o spazzole particolari e all’ultimo grido, solo ed esclusivamente le mani. Quando lasciamo il balsamo in posa per un po’ di tempo, dobbiamo sciogliere i nodi e districare il capello solo in questo modo. E ciò vale sia se con i capelli ricci che con quelli lisci. Tante donne non immaginano che per evitare di spezzare i capelli quando sono bagnati basterebbe pettinarli in questo modo particolare. È facile e di sicura riuscita, senza rischiare di ritrovarci ciocche su ciocche sparse per la doccia. Per scoprire se il risultato è quello sperato non resta che provare al prossimo shampoo.