È questo l’indizio che ci fa capire subito se la recensione di un prodotto online è falsa e non dobbiamo fidarci

Sempre più italiani si affidano al commercio online per acquistare qualsiasi genere di articolo, dai libri, ai prodotti elettronici, agli abiti e persino al cibo. Parte integrante del commercio online sono le recensioni dei clienti. Prima di cliccare “acquista” è sempre raccomandabile informarsi sia sulla buona reputazione del venditore, sia sull’articolo che stiamo acquistando, e il modo più semplice per farlo è leggere le recensioni. Ma attenzione, perché i giganti del web sanno bene che delle recensioni positive possono far aumentare di molto il loro fatturato, e non esitano a “dare un aiuto” ai loro negozi online pubblicando recensioni false. Ma come possiamo sapere se dobbiamo fidarci oppure no, qual è l’indizio che ci fa capire?

Guardiamo la lunghezza delle recensioni

Un buon primo approccio per distinguere le recensioni vere da quelle false è osservarne la lunghezza. Nel mondo frenetico di oggi, poche persone hanno tempo di scrivere una recensione di diversi paragrafi per dettagliare il funzionamento di un frullatore o le minuzie delle cuciture di un abito. Se per il prodotto che vogliamo acquistare ci sono molte recensioni lunghe e dettagliate, facciamo attenzione: potrebbero essere state “sponsorizzate” dal venditore.

Le truffe online si moltiplicano e a volte non è semplice distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è sul web. Anche se il business delle recensioni false non viene di solito considerato una vera e propria truffa, comunque sicuramente può darci delle false impressioni sul prodotto che stiamo pensando di acquistare. Vediamo quindi a cos’altro dobbiamo stare attenti quando acquistiamo un prodotto online.

Le recensioni online con molte fotografie devono farci diffidare

È questo l’indizio che ci fa capire subito se una recensione potrebbe essere falsa: l’abbondanza di fotografie. A meno che non si tratti di un prodotto che davvero ha bisogno di essere visto per essere giudicato. L’abbondanza di fotografie spesso indica una recensione non autentica. Capita spesso agli influencer, ad esempio, di ricevere offerte di sponsorizzazione con alcune richieste specifiche, tra cui quella di postare molte foto o addirittura video del prodotto per fargli pubblicità.

Attenzione a spelling e grammatica

Un altro indizio sospetto è uno spelling e una grammatica scadente nella recensione che stiamo valutando. Recensioni con grammatica palesemente erronea, o errori di sintassi, potrebbero essere scritte da programmi di intelligenza artificiale, e quindi potrebbero non essere affatto affidabili.

