Tra gli inconvenienti più comuni che possono capitarci in cucina c’è quello di una pentola che trabocca, inondando il piano cottura di acqua bollente. Oltre che un disastro a cui dovremo porre rimedio in seguito con tanto olio di gomito, potrebbe anche trattarsi di un incidente pericoloso, in quanto potremmo bruciarci, o bruciare presine e strofinacci. Ma come impedire che l’acqua bollente trabocchi dalla pentola? Non c’è bisogno di osservarla continuamente pronti a intervenire, basta utilizzare un semplicissimo trucchetto che pochi conoscono. Vediamo quale.

Basta acqua bollente che trabocca sul piano cottura, usiamo questo semplicissimo trucchetto per eliminare schiuma e schizzi

Ovviamente è importante non riempire troppo la pentola di acqua per impedire che inizi a traboccare durante la bollitura. Inoltre, quando l’acqua bolle dovremmo togliere il coperchio, per evitare che si verifichi quell’effetto ‘pentola a pressione’ che fa traboccare la schiuma sulla superficie. Ma se anche con queste precauzioni continuiamo ad avere il piano cottura sporco e incrostato a causa di pentole traboccanti, come possiamo risolvere il problema? La soluzione è semplicissima. Basta acqua bollente che trabocca sul piano cottura, usiamo questo semplicissimo trucchetto per eliminare schiuma e schizzi. Vediamo di che cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Mettiamo un cucchiaio di legno sopra la pentola

Il trucchetto è davvero semplicissimo: si tratta di posizionare un cucchiaio di legno di traverso sopra la pentola. Il cucchiaio impedirà alla schiuma di ‘salire’ e quindi di invadere il nostro piano cottura. Un trucchetto che potremmo chiamare banale ma che ci aiuterà a mantenere la nostra cucina molto più pulita e sicura.

Ma perché questa soluzione funziona così efficacemente? Semplice: il cucchiaio di legno, oltre a presentare una barriera fisica, ‘assorbe’ il calore in eccesso, raffreddando la schiuma e non permettendole di salire e traboccare sui nostri fornelli. Semplicissimo e veloce. Ma attenzione, se vogliamo evitare gli schizzi dobbiamo usare anche un altro trucchetto efficace.

Attenzione a quando saliamo l’acqua

Molti avranno notato che gettare del sale nell’acqua bollente provoca una reazione immediata. È in questo momento che il rischio di incidenti è più alto. Per questo, è importante mettere il sale nell’acqua quando questa non ha ancora raggiunto il punto di bollitura. In alternativa, possiamo spegnere o per lo meno abbassare la fiamma quando dobbiamo aggiungere il sale alla nostra pietanza. In questo modo, l’acqua si raffredderà e non rischieremo schizzi bollenti sul piano cottura o, peggio, sulla nostra pelle.

Approfondimento

Svelato perché non dovremmo mettere l’acqua già calda nella pentola per farla bollire