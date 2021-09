La stagione sta cambiando: infatti abbiamo già tirato fuori felpe e giacche. Sta quindi per iniziare il cambio dell’armadio, però siamo ancora in quella fase dell’anno dove non fa né caldo né freddo. E quindi servono degli accessori specifici per queste mezze stagioni. Ed è questo l’accessorio di moda super versatile per la stagione autunnale da indossare subito, perfetto per questo periodo un pochino birichino.

La Fashion Week a Milano si è chiusa in bellezza

A Milano la Fashion Week si è conclusa con un mega evento: ovvero la collaborazione tra Versace e Fendi. Due marchi sotto alcuni aspetti molto diversi, sotto altri invece molto simili. Il gioco è stato quello di scambiarsi i direttori creativi per una notte. E così Kim Jones ha disegnato Versace e Donatella ha disegnato Fendi. La iconica baguette di Fendi ha il logo della Medusa, mentre il vestito di metallo mesh iconico di Versace acquista la doppia F. Un lavoro bellissimo è stato fatto, due gruppi, come quello di LVMH e Kors, che hanno lasciato la possibilità a due creativi di ridisegnare il brand con i loro occhi, creando oggettivamente qualcosa di nuovo. E non poteva mancare in questo straordinario esperimento ovviamente l’accessorio super di tendenza.

È questo l’accessorio di moda super versatile per la stagione autunnale da indossare subito

L’accessorio assolutamente da indossare è il carré. Ovviamente non appena sentiamo la parola carré però ci viene in mento un solo brand, ovvero Hermès. Infatti fu proprio Emile Maurice Hermès, capostipite della terza generazione Hermès, assieme a Robert Dumas, a far tornare in voga il foulard con dei maxi disegni inediti. E così il carré diventa simbolo della maison, e alcuni sono delle vere e proprie opere d’arte che raccontano storie. Il carré lo si può usare come sciarpa, lo possiamo usare in testa come fa la Regina Elisabetta, oppure lo possiamo legare alla borsa come accessorio. E sono poi tante le maison che hanno introdotto questi pezzi nelle loro collezioni. Come ad esempio Fendi con i foulard maxi logo, oppure Christian Dior con il carré in tre colorazioni con il logo oblique che si trasforma in una bandana.

Un accessorio che è sicuramente segno di stile e di eleganza. Un accessorio versatile che può essere usato in mille modi e che non stuferà mai. Sono sicuramente prodotti che hanno un valore economico alto, ma possedere un carré di Hermès è quasi come possedere un’opera d’arte.

