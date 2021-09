Si parla tanto di Milano Moda Donna, delle sfilate spring-summer 2022, di cosa indosserà lei per l’autunno-inverno 21/22, ma l’uomo invece? Bene, la moda uomo dell’autunno inverno riparte con questi elegantissimi maglioni da vero gentleman.

Comodissimi, bellissimi, realizzati con materiali pregiatissimi e facilmente declinabili con qualsiasi look. Si possono portare con un completo giacca pantalone, oppure si possono portare con un semplice jeans e una giacca casual.

Insomma se abbiamo dei dubbi su come vestirci questo maglione risolverà ogni dubbio e potremo vivere serenamente la nostra giornata. Ma di quale maglione parliamo? Come deve essere questo maglione? Quali sono i brand più cool per l’uomo classico? Ora tutte le risposte.

Il maglione a cui facciamo riferimento è il dolcevita. Visto anche durante questa Fashion Week, indossato da molti personaggi dello spettacolo. Come deve essere? Il dolcevita deve essere realizzato con tessuti preziosi. Quindi sì a cashmere, seta, lana pura dal filato sottile. Quello che si indosserà sarà una vera carezza sulla pelle. I colori che andranno saranno quelli neutri. Quindi avremo il bianco, nero, beige, verde e grigio.

Alcune proposte dai brand

Vediamo allora quali sono le proposte dei brand, i materiali che vengono usati e le colorazioni. Partiamo dal primo dolcevita che è quello di Prada. Un modello in puro cashmere dalla lavorazione extra-fine. Un dolcevita che si può indossare con un abito sartoriale o con un bel blazer.

Un altro dolcevita eccezionale è quello di Canali, brand che per realizzare il suo capo, dalla peculiare lavorazione nuvola, fonde lana e seta. Per la colorazione Canali sceglie una nuance particolare e meno ovvia. Infatti sceglie il verde militare, colore che però si abbina perfettamente alle colorazione autunnali del marrone, del grigio e anche del bianco.

Poi abbiamo Ami Paris, brand fondato da Alexandre Mattiussi, che propone un jumper dolcevita comodo, leggermente over e sicuramente con un’estetica più sportiva e casual. Il maglione si presenta nella colorazione del grigio, con il mini logo sul petto a sinistra. La particolarità di questo modello è che il brand ha impiegato solo cashmere riciclato.

Drumohr, invece, propone un dolcevita color bianco panna in pura lana. Mentre Zegna punta sul colore passe-partout nero con la maglia in misto lana e cashmere. Ed ecco alcune proposte di maglioni da indossare per lui. Capi facilmente indossabili in ogni occasione: dall’abito sartoriale al jeans casual.

