Dopo un altro anno difficile, l’estate è finalmente alle porte, ed è giunto il momento di programmare le vacanze. Se però la pandemia ha ridotto la nostra disponibilità economica, non per questo dobbiamo rinunciare a una vacanza rilassante, divertente e unica.

Esistono alcuni trucchi per godersi una splendida vacanza mantenendo le spese al minimo. Queste tecniche sono utilizzate soprattutto dai giovani, ma in realtà possono essere sfruttate anche da famiglie e anziani.

Doniamo qualche ora del nostro tempo in cambio di vitto e alloggio

Viaggiare senza spendere per vitto e alloggio si può. Esistono innumerevoli luoghi in tutto il mondo dove possiamo trascorrere una vacanza in cambio di poche ore di volontariato al giorno. Saremo ospiti di un privato o di un’associazione che ci darà vitto e alloggio in cambio del nostro aiuto. Si tratta per esempio di associazioni che salvano animali, oppure di fattorie biologiche, oppure di chi sta ristrutturando una casa e ha bisogno di una mano per dare le tinte, e altre iniziative di questo genere.

Online si trovano diversi siti che offrono questo tipo di esperienza, ad esempio Workaway. Worldpackers, HelpX e molti altri. Basta mettersi d’accordo con il nostro ospite e partire.

Facciamo autostop per risparmiare e divertirci

È il momento di programmare le vacanze, ecco quali sono i veri trucchi di cui nessuno parla mai per spendere poco e divertirsi: basta risparmiare sui trasporti facendo autostop. Sembra un’idea romantica proveniente da un’altra epoca, ma in realtà l’autostop sta ritornando di moda per tragitti lunghi o corti. Ci permetterà di risparmiare su mezzi pubblici o macchine in affitto, ed è garantito che scopriremo molti luoghi prima sconosciuti se ci faremo guidare dagli abitanti del luogo.

