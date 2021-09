Le spugne sono strumenti economici ed efficaci in quanto possono essere utilizzate per pulire diverse superfici, in diverse aree della casa.

Le troviamo di diverse dimensioni e forme e, pur essendo economiche, hanno un costo tale da non poterle sprecare cambiandole troppo spesso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’importante è sfruttare al massimo la loro efficacia poiché, come vedremo, è possibile ottenere un notevole risparmio.

Anziché buttarle dopo poco tempo, solo perché sporche, è infatti possibile utilizzarle fin quando manterranno la loro consistenza.

Basterà pulirle dopo ogni utilizzo, in questo modo manterremo la loro efficacia, risparmiando notevolmente.

Come disinfettare le spugne di casa con 1 solo insospettabile prodotto della nostra cucina

Già dopo il primo utilizzo le spugne non saranno più come nuove ma basta solo utilizzare questo semplice trucco a costo zero.

Si sa che il limone è un prezioso alleato in casa, infatti oltre al bicarbonato e l’aceto questo è l’ingrediente perfetto per pulire il forno rapidamente.

Il limone ha diverse proprietà: quella sgrassante, antisettica, antibatterica, detergente e deodorante; ottenerne il succo, tra l’altro, è semplicissimo.

Per prima cosa, dopo aver utilizzato la nostra spugna per le pulizie dovremo lasciarla immersa nel succo di limone per circa due minuti.

Trascorso questo tempo potremo estrarla, strizzarla attentamente e risciacquarla sotto l’acqua, infine dovremo lasciarla asciugare completamente.

Il succo di limone è un ottimo rimedio naturale, ideale anche quando notiamo che la spugna prende cattivo odore e vogliamo renderla profumata.

Un ingrediente in più

In alternativa potremo aggiungere un altro sensazionale ingrediente, per rendere ancora più efficace questo trucco: si tratta del sale fino, presente in tutte le cucine.

Per eliminare i batteri dalla superficie della spugna dovremo riempire un contenitore con acqua calda, il succo di un limone e un cucchiaino di sale.

In questo caso, dovremo lasciare la spugna in ammollo per circa 12 ore, trascorse le quali dovremo strizzarla e asciugarla all’aria aperta.

Si consiglia di igienizzare e disinfettare le nostre spugne ogni volta che le utilizziamo ma spesso, a causa della vita frenetica, non lo facciamo.

In ogni caso dovremo fare uno sforzo, se vogliamo mantenere un corretto grado di igiene delle spugne e di ciò che andremo a pulire.

A questo proposito si consiglia di disinfettare questo strumento almeno una volta ogni tre giorni.

Il limone si può abbinare a diversi ingredienti, per esempio in questo caso può essere utilizzato anche come il rimedio della nonna per avere asciugamani sempre morbidi.

Come disinfettare le spugne di casa con 1 solo insospettabile prodotto della nostra cucina, presente in tutte le dispense.

Consigli

Si consiglia di evitare di riporre le nostre spugne in luoghi chiusi e umidi poiché finiremmo per favorire la proliferazione di batteri.

Si suggerisce quindi di conservarla in un luogo asciutto, dove circoli l’aria e, una volta utilizzata, è preferibile lasciarla asciugare sotto i raggi del sole.