Ogni Regione italiana è una vera e propria miniera di piatti da scoprire. Ce n’è per tutti i gusti. Qualche giorno fa abbiamo parlato della straordinaria ricetta degli gnocchi alla caprese, tipica della Campania. Oggi ci sposteremo verso nord per scoprire una ricetta che farà contenti grandi e piccini. Arriva dal Friuli uno dei contorni più sfiziosi dell’inverno assolutamente da provare. Stiamo parlando dei chifeletti di patate, un piatto tipico della provincia di Trieste dal gusto unico e facilissimo da preparare. E in più è anche economico e richiede pochissimi ingredienti.

Per preparare 4 porzioni di chifeletti abbiamo bisogno di:

mezzo kg di patate;

150 grammi di farina 00;

50 grammi di burro;

un tuorlo d’uovo;

5 grammi di zucchero;

5 grammi di sale;

olio di semi;

pepe nero.

I chifeletti sono un piatto estremamente versatile. Oltre a essere un delizioso contorno per pietanze di carne o salumi, possiamo utilizzarli come primo piatto o come piatto unico. Ci basterà preparare un sugo o una salsina a base di verdure e daremo loro un sapore davvero straordinario.

Ora che abbiamo scoperto tutte le possibilità che abbiamo con i chifeletti non ci resta che accendere i fornelli.

La preparazione

Iniziamo a preparare i chifeletti partendo dalle patate. Puliamole e laviamole bene ma senza togliere la buccia. Mettiamole a bollire per circa 25 minuti in acqua salata. Trascorso questo tempo sbucciamole e mentre sono ancora calde schiacciamole fino a ottenere una purea.

Lasciamo raffreddare le patate per qualche minuto e passiamole in una scodella ampia. Aggiungiamo lo zucchero, il tuorlo d’uovo, la farina e il burro fuso, e iniziamo a impastare. Regoliamo il sapore con sale e pepe, e lavoriamo fino a ottenere un impasto asciutto e senza grumi.

È il momento di rifiatare e di far riposare l’impasto per mezz’ora avvolto nella pellicola. Passati i 30 minuti stendiamo il composto su un tagliere con un mattarello e con un bicchiere ritagliamo dei cerchi di impasto. Pieghiamoli facendo attenzione a non romperli e creiamo delle piccole mezzelune.

Non ci resta che friggere. Versiamo l’olio di semi in una padella grande e non appena è pronto mettiamo dentro le mezzelune. Controlliamole costantemente e quando iniziano a dorarsi togliamole dalla padella con una schiumarola. Per evitare che siano troppo unte appoggiamole sopra un foglio di carta assorbente. Serviamo i chifeletti ancora caldi e il gioco è fatto.

