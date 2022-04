Chi di noi tiene a mantenere un bagno pulito ed ordinato sa bene come sia una continua lotta contro i residui di sapone e dentifricio. Per colpa della consistenza viscosa del sapone liquido, spesso questo rimane attaccato al lavandino e rende necessaria una detersione più approfondita. Dato che non possiamo pulire i sanitari più volte al giorno, sarebbe bello trovare altre soluzioni. In molti allora optano per la tradizionale saponetta, ma spesso siamo punto e a capo. Questa tende ad incrostarsi e a creare macchie e accumuli di sporcizia. Per questo oggi vogliamo parlare di una soluzione davvero incredibile che potrebbe risolvere questo problema per sempre. Ecco in che modo potremo dire basta a schizzi di sapone e incrostazioni sul lavandino con un oggetto che arriva dal passato.

Le nostre nonne ne sapevano più di noi

In passato, è inutile dirlo, non esistevano tutti i prodotti di igiene per la persona che ci sono oggi. Se ora in ogni supermercato troviamo centinaia di opzioni per lavarci, in passato non era così. Esistevano soltanto saponette solide e venivano utilizzate per mani, corpo e capelli. Piano piano si è iniziato ad usare i prodotti liquidi, con grande spreco di plastica e di rifiuti. Oggi parleremo di un sapone che in pochi conoscono, ma che una volta era diffusissimo sia nelle case che nei luoghi pubblici.

Stiamo parlando della saponetta rotante, un’invenzione francese che consta di una parte in ferro fissata al muro con delle semplici vite. A questa parte si inserisce la saponetta, che potrà essere sfregata sulle mani per insaponarle. Questo prodotto così particolare in passato era diffusissimo nei luoghi pubblici, come stazioni, aeroporti e uffici. In seguito all’invenzione del sapone liquido le saponette rotanti sono sparite dalla circolazione, ma non del tutto.

Basta schizzi di sapone e incrostazioni sul lavandino del bagno grazie a questo geniale e comodissimo accessorio

Ora le riviste di design e i negozi più alla moda sono tornati a proporre questo accessorio per il bagno così vintage ed affascinante. Spesso viene venduto il perno in ferro assieme alla saponetta di sapone di Marsiglia. Ovviamente il sapone è sostituibile, e una volta che è esaurito potremo cambiarlo con uno nuovo. Grazie a questa invenzione del passato non avremo più il problema dei residui di sapone nel lavello, né delle incrostazioni.

