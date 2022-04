I 3 efficaci rimedi per prevenire e alleviare scalmane e vampate di calore, soprattutto di notte, anche negli uomini e 1 consiglio per evitare che con il caldo diventino ancora più fastidiose

Che barba, che noia, verrebbe da dire, rubando una celebre battuta di Sandra Mondaini. Per una donna, le famose scalmane sono una seccatura non da poco. Anche se, va ricordato, che pure gli uomini non sono esenti da queste vampate di calore.

Ci sembra che la temperatura del corpo, improvvisamente, aumenti, con una sensazione per nulla piacevole. Siamo, magari, a tavola, con ospiti ed ecco che iniziamo a sudare anche sul collo. A volte, come spiegano gli esperti dell’Humanitas, queste vampate potrebbero essere associate a un aumento della frequenza cardiaca e a un’intensa sudorazione, cui segue freddo.

In genere, questa fastidiosa sensazione di caldo intenso che ci assale dura, per fortuna, pochi istanti o minuti. Tanto basta, però, per crearci un grande disagio. Vampate che compaiono soprattutto di notte e con l’arrivo dei mesi più caldi non ci aspettano certo giorni piacevoli.

La frequenza delle scalmane varia da caso a caso

E già, di notte, in tanti abbiamo problemi di sonno. Come detto, non solo le donne in menopausa, ma le fluttuazioni ormonali potrebbero colpire anche gli uomini. In particolare, in loro, sono legate a una riduzione del testosterone e degli androgeni associata all’invecchiamento, come spiegano gli esperti.

Di solito, come sottolineano dall’Humanitas, il rimedio più efficace alle vampate di calore è l’assunzione di ormoni femminili. Però, in alternativa, si possono provare i 3 efficaci rimedi per prevenire e alleviare le scalmane, fidandosi dei consigli della nonna.

Uno di questi è la salvia. La usiamo in cucina, ma si rivela utile anche per combattere le scalmane. La salvia, infatti, ha molti elementi che contribuiscono a riequilibrare il sistema ormonale. Si dovrebbe assumere, prima di andare a letto, con un semplice decotto o, magari, acquistando, in erboristeria, la specifica tisana.

Un secondo rimedio, molto utile già nella premenopausa sono i semi di lino. Dobbiamo ricordarci che, durante la menopausa, cala la produzione di estrogeni. Ecco perché dovremmo cercare, nei piatti, grazie alla natura, alimenti molto simili. Tra questi, sicuramente, ci sono i semi di lino. Come consumarli? Dovremo ricordarci di schiacciarli leggermente e poi possiamo metterli in qualsiasi piatto, come, ad esempio, un’insalata.

Anche la passiflora, terzo rimedio, viene considerata utile per ridurre l’intensità delle vampate di calore durante la menopausa. Un recente studio su 59 donne in menopausa ha mostrato interessanti risultati. Somministrando l’estratto di passiflora (3 ml al giorno per 6 settimane), sono calate vampate di calore, insonnia e problemi di umore.

Con l’arrivo del caldo, poi, conviene seguire anche questo consiglio. Ovvero, prediligere una dieta equilibrata, soprattutto povera di grassi e ricca di frutta e verdura. Evitiamo i cibi piccanti. E ricordiamoci, prima di coricarci, di bere molta acqua.

