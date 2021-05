L’estate è finalmente arrivata e tutti noi abbiamo bisogno di una vacanza. In un momento delicato come questo, dopo un anno di chiusure, tutti vorremmo poterci concedere un momento di relax.

Purtroppo, le mete più richieste sono anche quelle più costose, il risultato è che molti pensano di non potersi permettere una vacanza. Ma per fortuna non è così. Con qualche accortezza ogni portafoglio può permettersi una vacanza. Anche all’estero.

È questo il posto bellissimo e suggestivo dove in molti vorranno trascorrere le loro vacanze a pochi passi dall’Italia

Stiamo parlando della bellissima Croazia. È uno stato della penisola balcanica che ultimamente sta diventando una delle mete più gettonate dagli italiani. Non solo per le sue spiagge bellissime ma anche per la sua vicinanza con l’Italia e per la convenienza economica. Andare in Croazia infatti è piuttosto economico. Se non si sceglie l’alta stagione si possono facilmente trovare pernottamenti e visite a basso costo in tutto il territorio nazionale.

Ecco cosa vedere

Tante cose potremo vedere in questo posto bellissimo e suggestivo dove in molti vorranno trascorrere le loro vacanze a pochi passi dall’Italia. Ma Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scelte tre mete.

La prima è Spalato, la seconda città per popolazione della Croazia. È famosa per il Palazzo di Diocleziano, una struttura di epoca romana fatta edificare dall’imperatore Diocleziano in pietra bianchissima molto suggestiva. Salendo sulla torre del palazzo si può avere una meravigliosa panoramica di tutta la città. È una città che sorge sul mare, ha uno splendido lungomare ricco di locali caratteristici e spiagge dall’acqua cristallina.

Poi suggeriamo di visitare Istria. È una splendida penisola situata nella parte nord della Croazia, famosa per le sue città d’arte e le incantevoli spiagge. Essendo molto conosciuta, è consigliabile non andare in alta stagione, ma vale la pena visitarla anche solo per un giorno. La costa occidentale è la più frequentata, lì si trovano città turistiche come Pola, Rovigno, Medulin. La costa orientale, invece, lo è di meno. Il suo unico centro turistico è Rabac.

L’ultima meta da consigliare è Dubrovnik. In Italia la chiamiamo Ragusa, la città si trova nell’estremo sud della Croazia. È talmente incantevole da essere diventata Patrimonio dell’UNESCO. Le sue mura circondano quasi tutta la cittadella ricca di vie, chiese e palazzi d’epoca. Come disse lo scrittore George Bernard Shaw “coloro che cercano il paradiso sulla terra dovrebbero venire a vedere Dubrovnik.”, e noi non possiamo che essere d’accordo.