I nostri capelli d’estate sono particolarmente fragili e delicati perchè sotto continuo attacco dal calore e dall’umidità. Il sole poi li danneggia inevitabilmente, li sfibra, li secca e li scolorisce. A questi agenti aggressivi si aggiunge il sale dell’acqua del mare che secca e indebolisce ulteriormente i nostri capelli.

Per proteggere i nostri capelli possiamo usare diverse strategie, per esempio fare l’hennè che protegge in maniera naturale e dona un colore brillante.

Ma esiste un altro segreto di bellezza che protegge i nostri capelli dalle aggressioni dell’estate e ci permette di avere sempre una chioma meravigliosa. Oggi vedremo qual è il più importante segreto di bellezza per proteggere i nostri capelli d’estate.

Un prodotto di bellezza sempre più indispensabile per la nostra chioma

Le moderne tecnologie di bellezza hanno creato un nuovo prodotto davvero utilissimo per la cura dei nostri capelli. I termoprotettori sono un prodotto creato per proteggere i capelli dai danni causati dal calore delle piastre che inevitabilmente danneggiano e sfibrano i nostri capelli.

Oltre alla protezione dal calore di phon e piastre, queste sostanze sono utilissime per proteggerci dai raggi UV e dal calore del sole.

I termoprotettori creano una pellicola protettiva sui capelli e li rendono più lucidi e facili da pettinare.

È questo il più importante segreto di bellezza per proteggere i nostri capelli d’estate

Anziché usare il termoprotettore sui capelli prima della messa in piega, possiamo usarlo d’estate, prima di esporci ai raggi solari e andare in spiaggia. Non dovremo fare altro che spruzzare il prodotto su tutta la lunghezza della chioma e in un semplice gesto i nostri capelli saranno al sicuro dalle aggressioni di raggi ultravioletti e dal calore del sole.

Ora sappiamo che non basta la crema solare per andare in spiaggia, se vogliamo capelli al top anche d’estate dovremo potarci sotto l’ombrellone anche un termoprotettore e i nostri capelli saranno protetti al 100%.