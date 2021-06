Chi soffre di ipertensione (pressione alta) deve seguire le indicazioni del medico, la terapia e la posologia adatta dei farmaci. Questo assunto è fondamentale perché i rimedi naturali non devono essere intesi come sostituti della medicina.

Ci sono, però, degli alimenti e degli ingredienti naturali che nell’uso costante (e associato alle terapie convenzionali) aiutano a contenere varie patologie. È il caso dell’aglio: infatti il bulbo di questa pianta erbacea può aiutarci a contenere la pressione arteriosa.

La scienza

Ci sono delle evidenze scientifiche utili a supportare questo suggerimento che viene ribadito da testate di settore di rilievo.

Uno studio australiano del 2013 dimostra che l’estratto d’aglio riesce a ridurre i valori di pressione arteriosa.

Secondo uno studio giapponese, invece, l’aglio è utile per ridurre la pressione sanguigna nelle persone con valori appena alterati ma inefficace per pazienti con diagnosi di vera ipertensione.

Quindi possiamo desumere che fa bene usarlo ma mai dobbiamo pensare che uno spicchio d’aglio sostituisca la compressa per la pressione.

Anche l’Istituto Superiore di Sanità specifica che l’aglio ha “un modesto effetto antipertensivo” però sottolinea che “non esistono evidenze certe che mangiarne uno spicchio sia una terapia contro la pressione alta”. Quindi prendiamo la pillola se prescritta e mangiamo l’aglio.

Il modo migliore per beneficiare degli effetti benefici dell’aglio è mangiarlo crudo perché la cottura può compromettere i principi attivi. Ci vuole coraggio, ma può essere utile.

Il sapore richiede certamente forza di volontà come pure la consapevolezza di un alito non proprio gradevole. Il principio attivo utile è rappresentato dall’allicina e la quantità giornaliera dovrebbe attestarsi sui 2-3 grammi al giorno, equivalenti a 600-900 mg di aglio in polvere.

Quello che garantisce è una discreta vasodilatazione periferica e ha anche effetto diuretico, che è bene per ridurre la pressione alta.

Per aiutarci in modo naturale possiamo anche approfondire seguendo questi suggerimenti alimentari che possiamo consultare qui.