In piena estate è normale preferire piatti freddi e leggeri ai più consistenti e caldi pasti tipici della stagione fredda. La scelta di cosa preparare è sempre complicata: da un lato si può andare sul classico con le insalate e la pasta fredda. Ma perché non provare qualcosa di originale?

Per delle idee originali deliziose e pronte in pochi minuti non c’è nulla di meglio del paté in questo caso vegetariano. Quindi, continuando a leggere vedremo come preparare la ricetta perfetta per un aperitivo delizioso e sano pronto in pochi minuti.

Paté di olive

Esistono diverse varietà ed alternative per questa sfiziosa ricetta, e quella riportata qui sotto è la versione originaria della Sicilia.

Ingredienti

a) 150 g olive verdi denocciolate;

b) 30 g mandorle sgusciate;

c) 4 capperi;

d) mezzo spicchio di aglio;

e) 5 foglie di basilico;

f) olio evo e sale q. b.

Preparare questa ricetta perfetta per un aperitivo delizioso e sano pronto in pochi minuti è estremamente semplice. Infatti, basterà unire in un mixer tutti gli ingredienti e frullare per alcuni minuti. Quando la consistenza sarà omogenea, assaggiare e regolare di olio e di sale a piacere. Questo delizioso paté si conserva in frigo per almeno 4-5 giorni, ed è perfetto servito su delle bruschette.

Paté di pomodori secchi

Anche qui, le alternative per preparare il paté sono numerose e di seguito vedremo come preparare un paté dal ricco sapore mediterraneo.

Ingredienti

a) 100 g pomodori secchi;

b) 50 g mandorle sgusciate;

c) 1 spicchio di aglio;

d) 2 noci;

e) 5 foglie di basilico;

f) olio evo e sale q. b.

Come per la ricetta precedente, mettere tutti gli ingredienti in un mixer e frullare per alcuni minuti, fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi assaggiare e regolare di olio e di sale. Questa ricetta semplicissima è deliziosa e perfetta da servire su delle bruschette, o per insaporire panini e piadine.

Paté di funghi

Infine, l’ultima ricetta è questa, la ricetta del paté di funghi, per un aperitivo delizioso e sano in pochi minuti.

Ingredienti

a) 150 g funghi pronti all’uso;

b) 25 g noci;

c) 50 g robiola;

d) 30 g scalogno;

e) timo, sale, pepe q. b.

Dopo aver messo tutti gli ingredienti nel mixer, frullare per alcuni minuti fino ad ottenere una consistenza cremosa. Dopodiché, servire il paté di funghi su delle bruschette o utilizzarlo per condire panini, piadine e tartine.

Concludendo, sono queste 3 idee semplici e veloci per preparare dei deliziosi aperitivi o antipasti perfetti per chiunque.

