La salute del capello è molto importante per farci sentire bene. Avere dei capelli sani e luminosi è sintomo di salute dell’intero organismo. Ma purtroppo accade che trattamenti e tinte dal parrucchiere possano indebolire i capelli e renderli meno sani. Non molti sanno però che molto spesso non è necessario spendere un patrimonio per avere capelli forti e lucenti. Si possono trovare degli ottimi rimedi in natura per riuscire ad ottenere dei capelli sani, forti e lucenti.

Olio di cocco

Tutti avremo sentito parlare almeno una volta dell’olio di cocco. Questo è un prodotto completamente naturale che è ormai ampiamente utilizzato per svariati trattamenti di bellezza. Infatti, è incredibile come questo prodotto super economico che tutti conosciamo sia un’ottima maschera naturale per farci avere capelli forti e lucenti come dal parrucchiere.

Appunto, l’olio di cocco è ricco di proprietà emollienti e nutritive che pochi altri prodotti possiedono. Le sue innumerevoli proprietà lo rendono un prodotto perfetto per aiutare a mantenere in salute i nostri capelli. L’olio di cocco è disponibile in commercio in varie forme, quella migliore è sempre quello puro non raffinato perché è il più naturale.

L’olio di cocco può essere usato in tantissimi modi. Se messo sulle punte a capelli umidi è un ottimo rimedio per contrastare doppie punte e secchezza. Si può mettere sia a capelli asciutti per dare lucentezza e definizione, sia a capelli umidi sia fare un impacco prima dello shampoo.

Se si vuole utilizzarlo come trattamento ristrutturante basta applicarne una buona quantità sui capelli umidi e diffonderlo dalle radici alle punte. Dopodiché si lascia in posa per un’ora e si procede al risciacquo. Vedremo come già dal primo lavaggio i nostri capelli saranno più lucenti e soprattutto morbidi.

Un altro trattamento ammorbidente per capelli secchi consiste nell’applicare l’olio di cocco su tutti i capelli e poi avvolgerli in un asciugamano bagnato con acqua calda. Questo aiuterà tutti i nutrienti dell’olio a penetrare meglio nella fibra capillare, donando una chioma morbida e lucente!