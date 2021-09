Siamo abituati a vedere gli stessi oggetti più o meno ogni giorno. Quando andiamo in bagno, in cucina o in salotto, per noi è naturale vedere degli elementi comuni in queste stanze. E spesso non ci poniamo poi così tante domande sul loro funzionamento o su ogni aspetto della loro composizione. E questo è piuttosto normale. Ma ogni oggetto nella nostra casa potrebbe nascondere dei segreti che ancora non conosciamo e che, in alcuni casi, potrebbero tornarci piuttosto utili. Basterà prendere informazioni su elementi che usiamo quotidianamente per poterli sfruttare al massimo delle loro potenzialità. E abbiamo cercato di far raggiungere a tutti questo scopo proprio con il nostro precedente articolo “A che cosa serve il buco nel tagliere? Ecco un trucco per facilitarvi le cose in cucina”, in cui cerchiamo di dare un consiglio che potrebbe rivelarsi piuttosto utile.

Forse non ci crederemo mai ma è questa la geniale ragione dei buchi sui cartoni della pizza

Ma le sorprese non sono finite qui. Infatti, questo è un argomento che ci sta molto a cuore. E possiamo vederlo anche consultando il nostro precedente articolo “Ecco a cosa serve il buco nel manico delle padelle (e no, non è per appenderle)”. Qui, possiamo soddisfare una piccola curiosità che molti avevano e che tanti altri, invece, non sapevano ancora di voler conoscere. Oggi vogliamo fare la stessa cosa con un oggetto abbastanza presente nelle nostre case. Stiamo parlando del cartone della pizza. Molte famiglie, infatti, tendono ad ordinare questo cibo tipico italiano durante il sabato sera. E se lo godono sul divano davanti a un buon film, per esempio. Ma forse non hanno osservato bene il cartone. Perché ha alcune parti che hanno dei significati ben precisi e che hanno uno specifico significato. Proprio come i buchi che vediamo sui lati.

Ecco a cosa servono i buchi che troviamo sui cartoni della nostra pizza quando la portiamo a casa o la ordiniamo a domicilio

Se guardiamo bene il cartone della pizza o, in assenza di esso, cerchiamo di immaginarlo, riusciremo sicuramente a figurarlo nella nostra mente. E non potranno sfuggirci quei buchi laterali tipici di questo oggetto che vediamo ogni volta che entriamo in contatto con esso. Bene, come è chiaro, non sono di certo messi lì a caso. Questi sono presenti per permettere la fuoriuscita del vapore, in modo tale da non rovinare il nostro pasto. Infatti, quando la pizza è cotta, ha una temperatura molto alta. E, mettendola in un cartone chiusa senza possibilità di ricambio d’aria, questo alimento continuerebbe a cuocersi, bruciandosi in modo irrimediabile. Forse non ci crederemo mai ma è questa la geniale ragione dei buchi sui cartoni della pizza!

