In questo periodo dell’anno tutti noi sono alla ricerca delle soluzioni furbe ed economiche per avere il massimo dalle nostre piante. Di rimedi per il nostro giardino fatti in casa super efficaci ne abbiamo già parlato quando abbiamo spiegato come realizzare questo concime.

Quando ci occupiamo del giardino e dell’orto però dobbiamo fare molta attenzione. Esistono infatti alcuni concimi che possono essere molto dannosi sia per la natura che per l’essere umano. Oggi vogliamo spiegare che questo prodotto che in moltissimi utilizzano può essere molto pericoloso per l’ambiente e per noi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un additivo rischioso che sarebbe meglio evitare

Un prodotto tradizionalmente usato nei nostri orti da tutti noi nasconde alcuni rischi che dovremo prendere in considerazione quando facciamo giardinaggio.

I prodotti chimici a base di acetato di rame si utilizzano da sempre contro i funghi infestanti a altri parassiti che potrebbero attaccare le nostre piante. Questi prodotti sono conosciuti col nome di verderame e sono molto usati perché tanto efficaci quanto semplici da usare.

Però dobbiamo dire che questa comune sostanza presenta dei rischi per le piante stesse se usata in maniera eccessiva.

Questo prodotto che in moltissimi utilizzano può essere molto pericoloso per l’ambiente e per noi

Il verderame è un efficace rimedio contro muffe e funghi ma dovrebbe essere utilizzato come strumento di prevenzione e non come terapia se la pianta presenta un’infestazione. Inoltre dobbiamo usare questa sostanza in dosi minime senza mai eccedere, se vogliamo evitare problemi.

Un rischio che si corre utilizzando questo tipo di sostanze è quello di provocare una resistenza ai medicinali nei parassiti stessi con conseguenze dannose sull’ambiente.

Inoltre è stato provato che il verderame potrebbe sul lungo termine alterare l’ecosistema e avere effetti negativi sulle simbiosi tra organismi.

La soluzione per ovviare a questi rischi è diserbare in maniera manuale il nostro terreno evitando i pesticidi che potrebbero indebolire la pianta e attirare i parassiti.

Se inoltre la nostra pianta presenta infestazioni di funghi e muffe molto frequenti potrebbe essere che questa non è adatta al terreno e all’ambiente. Non ci resta che coltivare altre specie per evitare questi problemi.