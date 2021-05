In questi mesi primaverili abbiamo parlato molto di piante e fiori da mettere in balcone per portare gioia nelle nostre case. Se la protagonista di un precedente articolo è stata la magnolia (link qui), questa volta vogliamo presentare quello che si considera il fiore per eccellenza. Qual è? Ovviamente la peonia.

Elegante e raffinato, questo fiore rappresenta il re della primavera e i suoi colori riescono ad illuminare anche i luoghi più bui. Dai colori del rosa, le sue varianti passano dal fucsia acceso o rosso fragola alle sfumature più chiare e tendenti al beige.

Una gioia per la vista e per l’olfatto che incanta chiunque vi passi accanto. Non soltanto bellezza e profumo, la peonia ha delle incredibili proprietà che la rendono protagonista anche in campo cosmetico.

È questo il fiore più bello che si mette in balcone e si usa per la pelle grazie alle sue proprietà eccezionali

La peonia è nota in cosmetica per la sua azione rigenerante e lenitiva. Ecco perché la si usa soprattutto come ingrediente principale di creme per il viso dedicate alle pelli più sensibili. Grazie ai suoi incredibili effetti, risulta ottimale sia per garantire la giusta idratazione che per prevenire o ridurre la comparsa delle prime rughe del viso. Si presta dunque alle creme per le pelli più giovani che vanno incontro ai primi segni del tempo.

Inoltre, molte case farmaceutiche e dedite all’igiene personale, la usano per la realizzazione di particolari tipi di shampoo anticaduta. Rendendo il cuoio capelluto più morbido, si riesce a migliorare la resistenza del capello ed evitarne la caduta precoce.

Fragranze floreali

E poi, come non parlare della profumeria. Si è detto inizialmente che la sua seconda caratteristica dopo la bellezza è il suo incredibile odore. Va da sé che la peonia è il fiore per eccellenza di fragranze floreali, estive e delicate.

Non resta che andare a cercare la fragranza in profumeria o in farmacia e perché no, magari dare uno sguardo anche al reparto cosmesi.