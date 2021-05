Sono tante le cause di questo inestetismo che riguarda la porzione di corpo tra mento e collo. Il doppio mento è un inestetismo che tormenta davvero molte persone e che origina da diverse cause. Ma da qualche tempo spopola questa rivoluzionaria tecnica che promette di eliminare una volta per tutte il fastidioso doppio mento in questo modo particolare. Ecco cosa sapere su questa tecnica che spopola sui social da diversi mesi. Prima però le cause del problema.

Quali fenomeni causano il doppio mento

Le cause di questo inestetismo sono diverse. Sicuramente il sovrappeso è tra le principali, ma anche fattori ereditari e postura scorretta. Le lunghe ore trascorse a lavorare davanti al PC in posizioni scomode o il tempo passato davanti allo smartphone sicuramente non migliorano questo problema.

Ma da qualche tempo spopola questa rivoluzionaria tecnica che promette di eliminare una volta per tutte il fastidioso doppio mento in questo modo. Si tratta del mewing, che ha già fatto guadagnare a chi lo pratica e lo spiega milioni e milioni di followers sui social.

Che cos’è il mewing

Il mewing è una tecnica che vuole combattere il doppio mento posizionando la lingua verso il palato e con la bocca completamente chiusa. John Mew è l’iniziatore di questa tecnica che ha subito diverse evoluzioni fino a spopolare su social come Youtube, Instagram o Tik Tok.

Chi ne condivide la validità sostiene grandi miglioramenti nella respirazione, una minore tensione muscolare e miglioramenti dell’inestetismo del doppio mento. A oggi la teoria non ha ricevuto ancora grandi riconoscimenti. Non sussistono cioè ancora prove scientifiche che testimonino la sua idoneità nel risolvere questi problemi.

Altre soluzioni

Per chi proprio non è convinto della validità di questo metodo la Redazione ha comunque altre due soluzioni. Suggeriamo innanzitutto di ricorrere alla famosa “ginnastica facciale”. La Redazione ha già dedicato diversi articoli a numerosi allenamenti con cui stimolare proprio la zona posta sotto il mento.

Ma un’altra alternativa poco invasiva e adatta principalmente alle donne è il contouring make up. Un perfetto gioco di luci e ombre riuscirà perfettamente a nascondere il doppio mento. Ecco spiegato come fare in questa precedente guida.