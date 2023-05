Hai capelli spenti e radi? Meghan Markle ha sofferto di alopecia da stress, ecco come si risolve

Sei stressato o particolarmente teso? Questa potrebbe essere una delle cause dell’alopecia areata, di cui ha sofferto anche la duchessa del Sussex.

La bellezza dei nostri capelli rispecchia la nostra salute interiore. A volte non ci facciamo caso, eppure è proprio così. Alcuni di noi spendono tantissimi soldi per shampoo, balsami e altri prodotti tricologici professionali, senza pensare ad un piccolo particolare. Il primo modo per far stare bene i nostri capelli, infatti, è avere uno stile di vita sano. Lo stato dei nostri capelli, inoltre, può rivelare anche un momento di particolare stress o tensione.

È quello che, probabilmente, visse Meghan Markle qualche tempo fa. In concomitanza della preparazione del suo matrimonio, infatti, la duchessa del Sussex venne più volte fotografata con delle chiazze chiare in testa. In questi punti, per la precisione, i capelli erano molto radi, tanto da lasciare scoperto il cuoio capelluto.

In questi casi si parla di alopecia areata, ovvero quella particolare tipologia di calvizie che causa la perdita dei capelli in aree tondeggianti. Sono tante le cause che possono generare una situazione di questo tipo e possono riguardare la genetica. Ma anche alcune disfunzioni ormonali, farmaci non adatti al nostro fisico e altro. In particolare, una capigliatura in cattivo stato può rivelare anche l’ansia e la tensione accumulata durante un particolare momento della propria vita. Vediamo, quindi, come risolvere il problema e rendere più forti e lucenti i nostri capelli.

Hai capelli spenti e radi ma sogni di averli voluminosi? Meglio consultare uno specialista e provare questi rimedi naturali

Da quando ha sposato il principe Harry d’Inghilterra, Meghan Markle ha accentrato su di sé i riflettori di tutto il Mondo. A tutti gli effetti, oggi è diventata un’icona di moda e stile, copiata internazionalmente per diversi aspetti. C’è chi già adora il suo rossetto, perfetto per far risaltare anche le labbra più sottili, ma non solo.

Meghan è molto ammirata anche per la sua perfetta forma fisica, che cura con una dieta sana ed equilibrata. In particolare, il suo segreto sarebbe un ottimo succo detox, che la aiuterebbe a eliminare i liquidi superflui.

Luci e ombre della vita di Meghan Markle

La narrazione che i media internazionali fanno della duchessa del Sussex è, a tutti gli effetti, fatta di luci e ombre. Oltre ai momenti di grande successo vissuti, come la sua carriera d’attrice o il matrimonio col principe Harry, Meghan ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili.

Questi ultimi avrebbero provocato dei forti disturbi anche fisici alla bella Meghan, ad esempio l’alopecia areata. Quando si nota, quindi, che i propri capelli cadono facilmente, o sono estremamente deboli, è importante consultare presto uno specialista.

Come trattare l’alopecia

In questo caso, infatti, potrebbe essere necessaria una cura medicinale o a base di integratori specifici. Per quanto riguarda i rimedi naturali, invece, potrebbero essere utili gli oli essenziali alla lavanda o al timo.

Massaggiare poche gocce di questi prodotti sul cuoio capelluto, infatti, aiuterebbe la circolazione e, quindi, la salute della zona. Insomma, se sogni una chioma voluminosa ma hai capelli spenti e radi, prova questi rimedi e consulta un medico tricologo per risolvere la situazione.