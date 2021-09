Per milioni di risparmiatori, il ritorno dalle ferie è stato in parte devastante. Se a maggio e giugno l’inflazione si fermata all’1,3%, ad agosto essa è salita fino al 2,1%.

In pratica vuol dire che i rendimenti reali sugli investimenti a tasso fisso effettuati negli ultimi semestri sono negativi. Ricordiamo che i rendimenti reali si calcolano sottraendo, al tasso d’interesse nominale, l’inflazione e le spese bancarie.

Quindi l’acquisto di un prodotto a tasso fisso inferiore a quello del carovita sta producendo una piccola perdita reale. Quest’ultima è pari alla differenza tra il tasso nominale attivo e le commissioni più l’inflazione.

Al momento c’è solo un’obbligazione il cui rendimento sfiora il 2% (l’1,9% per la precisione). Si tratta del bond con codice ISIN IT0005441883: è questo il BTP più generoso a settembre 2021 perfetto per queste 3 tipologie di risparmiatori.

Una breve scheda tecnica del bond

Il BTP 2,15%–Marzo 2072 è stato emesso lo scorso 1° marzo e scadrà alla stessa data del 2072. Due volte l’anno (il 1° marzo e il 1° di ogni anno) stacca una cedola lorda semestrale dell’1,075% (circa lo 0,94% netto). Il lotto minimo acquistabile è pari a 1.000 euro.

Al momento in cui scriviamo, il bond scambia sul mercato (il MOT) al prezzo di 99,90 centesimi. Il rendimento effettivo netto annuo è dunque pari all’1,889%.

Infine, il minimo annuo è stato pari a 90,70 (maggio), mentre il massimo l’ha raggiunto 1 mese fa, a 105,72.

Il confronto con un titolo di Borsa

Un primo, possibile, errore del piccolo risparmiatore è quello di scambiare il bond per un prodotto privo di rischio.

È vero che il titolo gode della garanzia dello Stato, ma occorre tener conto della sua durata complessiva (altri 50 anni e mezzo). Quest’ultima, infatti, rende il bond molto sensibile a variazioni di tassi e/o spread. In pratica è uno strumento che espone a marcate oscillazioni dei prezzi sul mercato secondario.

Facciamo alcuni confronti: la duration modificata del BTP Italia 2025 è oggi pari a 2,62. Quella del BTP Futura 2037, invece, 14,16 e infine quella di questo BTP si attesta a 30,48.

Ricordiamo che la duration modificata ci dice di quanto varia il prezzo di un bond al variare dell’1% del suo tasso di rendimento.

È questo il BTP più generoso a settembre 2021 perfetto per queste 3 tipologie di risparmiatori

Abbiamo già visto quali sono i giorni migliori del 2021 in cui conviene investire in BTP e titoli di Stato. Ora ci chiediamo: a chi potrebbe risultare adatto un simile strumento? Il rendimento reale, infatti, si avvicina al tasso d’inflazione attuale, ma non lo copre del tutto.

Lungi dal fornire un servizio di consulenza (esula da questo articolo), alcune considerazioni sono comunque palesi.

La prima, il bond è perfetto per i risparmiatori evoluti in titoli di Stato. Ossia risparmiatori con elevata propensione al rischio (e preparazione finanziaria) pronti a speculare sui prezzi. Da metà maggio a metà agosto, ad esempio, il bond ha avuto una performance simile a quella di un’azione.

Ancora, questo BTP potrebbe interessare a un cassettista di lunghissimo periodo (almeno 20 anni) desideroso di investire una piccola quota dei suoi risparmi.

Infine, la scadenza così lunga rende questo BTP un formidabile strumento esentasse per la trasmissione dell’eredità. I titoli di Stato, infatti, non partecipano alla tassazione dell’attivo ereditario.

Approfondimento

Chi ha investito dall’inizio 10.000 euro in questo BTP tra 1 anno avrà guadagnato il 50%