Per diventare dei bravi cuochi bisogna sempre sfidarsi a fare meglio. Sicuramente, è molto utile avere alcune armi segrete, da sfoderare per mostrare a tutti le nostre abilità. Allo stesso tempo, però, è importante provare ricette nuove e particolari, per imparare piatti e tecniche in più.

Ad esempio, possiamo cimentarci in qualche meraviglia tutta italiana, come la bisciola di Sondrio. Oppure possiamo lanciarci in ricette qui meno conosciute, magari che arrivano dall’America. In un articolo precedente, avevamo consigliato una preparazione che arriva persino dal Messico.

Oggi, invece, andiamo alla scoperta del Sud America e lo facciamo parlando di un piatto molto semplice ma che probabilmente sorprenderà tutti coloro a cui lo serviremo. Quindi, lasciamo i commensali a bocca aperta con questa fenomenale ma semplicissima ricetta, piacerà a tutti.

Il piatto che viene da lontano

Ci riferiamo al Choripan argentino. Si tratta di un piatto estremamente popolare nel suo Paese d’origine, ed in particolare è cucinato come street food. È una preparazione molto semplice, che consiste in un panino con la salsiccia detta chorizo, insieme ad una salsa particolare. Essendo così facile da fare e così adatto ad essere mangiato per strada, se si gira per Buenos Aires si incontrano continuamente in bancarelle che lo cucinano.

Gli ingredienti per il choripan sono:

1 pagnotta a persona;

2 salsicce di tipo chorizo;

1 peperoncino;

1 spicchio d’aglio;

cipolla, q.b;

prezzemolo, q.b.;

aceto q.b.;

olio di oliva q.b.;

sale e pepe.

Si tratta, quindi, di ingredienti facili da ottenere, eccetto per il chorizo. Per questo dovremo rivolgerci a negozi specializzati oppure a store in rete affidabili. In caso non si trovi il chorizo, si può usare una salsiccia qualsiasi, ma perderebbe un po’ della sua caratteristica esotica.

Lasciamo i commensali a bocca aperta con questa fenomenale ma semplicissima ricetta

Iniziamo con la cottura del chorizo. Scaldiamo la griglia, quando è ben calda, mettiamoci la salsiccia sopra. Lasciamola cuocere per almeno mezz’ora, girando regolarmente. Prima di servirla assicuriamoci che sia ben cotta al centro.

Mentre il chorizo cuoce possiamo preparare la salsa. Prendiamo una ciotola di media dimensione e mettiamoci il prezzemolo, la cipolla e l’aglio, tutti tagliati finemente. Mescoliamo bene, poi aggiungiamo olio ed aceto e continuiamo a mischiare. Una volta che avremo raggiunto una consistenza abbastanza omogenea, lasciamo riposare la salsa per un quarto d’ora circa.

Una volta che il chorizo è pronto, possiamo toglierlo dalla griglia e servirlo. Se vogliamo, prima passiamo rapidamente sulla griglia l’interno delle pagnotte, per un sapore più croccante. Uniamo tutto formando un bel panino ed il nostro choripan è pronto.