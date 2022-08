L’estate oramai sta giungendo al termine e moltissimi stanno cercando di riabituarsi all’idea di tornare al lavoro. Però mancano ancora dieci giorni alla fine di agosto e ci sono ancora dei weekend da sfruttare per godersi il bel tempo al mare. Questo periodo di fine mese, accompagnato dalla prima metà di settembre, è infatti uno dei periodi migliori per poter godere delle più belle località balneari italiane senza però avere attorno orde di turisti e prezzi gonfiati alle stelle. Per questo oggi illustriamo le bellezze di una delle mete più ambite di tutta la regione Liguria.

È questa una meta perfetta per trascorrere gli ultimi giorni di agosto al mare

Stiamo parlando di Alassio, piccola gemma in provincia di Savona. Questa cittadina di mare fu molto amata da Hemingway ed è ricordata anche per essere stata un crocevia di molte celebrità. Tutte queste personalità sono “impresse” nel suo iconico muretto, dove sono apposte delle targhette con le loro firme. La sua fama principale si deve però alla sua nomea di città degli innamorati.

Il borgo infatti, oltre ad essere molto romantico di per sé, è stato una cornice di una meravigliosa storia d’amore. Si tratta di quella di Adelasia, figlia del re Ottone I di Sassonia da cui la cittadina prende il nome, e di Aleramo. I due trovarono rifugio ad Alassio perché il loro sentimento era osteggiato dal padre che non vedeva il giovane uomo, coppiere della sua corte, all’altezza della principessa. I due, però, riuscirono a fuggire dalle incombenze dell’ambiente di palazzo e spesero il resto delle loro vite qui, trovando il proprio lieto fine.

Cosa vedere in questa località

È questa una meta perfetta per godersi questi ultimi scampoli di vacanza in serenità. Alassio è anche però famosa per le sue particolarità enogastronomiche, fra cui gli omonimi baci di dama al cioccolato. Vanta però anche alcuni posti veramente unici. Il primo è costituito dagli esterni di Villa della Pergola, uno degli esemplari più famosi di tutta la riviera e quasi un unicum. Si tratta infatti di uno dei pochi giardini all’inglese che si possono trovare in Italia. Le sue spiagge, poi, vantano delle acque cristalline e dei lidi sabbiosi perfetti per la balneazione anche dei più piccoli. Nelle immediate vicinanze si può anche trovare Albenga, una affascinante cittadina di assetto medievale che conserva alcuni importanti reperti archeologici.

