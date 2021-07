La stagione del sole inevitabilmente porta con sé la voglia di vacanze. Mare, montagna o lago che sia, l’importante è ricaricare le pile!

Sicuramente tra i modi che offre la bella stagione per rilassarci, il mare è quello prescelto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ma è necessario fare attenzione per non giocarsi la pelle e ritrovarsi poi con spiacevoli scottature.

Inutile soffermarsi più di tanto sulle regole per una abbronzatura perfetta perché sono abbastanza note. Non bisogna infatti esporsi nelle ore più calde ed è necessario proteggersi con filtri da applicare più volte durante la giornata.

Sappiamo bene però che anche l’alimentazione gioca il suo ruolo importante.

È questa la frittata ideale per una tintarella perfetta e duratura

Se l’obiettivo è quello di avere una pelle luminosa e una tintarella a regola d’arte, dobbiamo prestare attenzione a quello che mangiamo. Tra i cibi che favoriscono l’abbronzatura vi sono sicuramente il melone, le uova e la ricotta.

Oggi, quindi, con il Team di ProiezionidiBorsa vi proponiamo il pasto ideale da portarsi in spiaggia.

Quanto al melone, sappiamo che è davvero un frutto meraviglioso. Oltre al gusto piacevole, essendo ricco di acqua è infatti ideale per mantenerci idratati.

Il segreto, quindi, è portarselo dietro tagliuzzato a pezzettini, così da poterlo mangiare in qualsiasi momento. Ottimo, infatti, come spezza fame è ideale per una pausa rinfrescante e al tempo stesso idratante.

Ma ovviamente non possiamo mangiare solo melone!

A pranzo è necessario mangiare qualcosa che non ci appesantisca e al tempo stesso favorisca l’abbronzatura.

Ecco allora il pasto perfetto per una giornata al mare

Uova e ricotta per fare il pieno di energie e favorire l’abbronzatura. È questa, infatti, la frittata ideale per una tintarella perfetta e duratura.

Semplice da preparare, facile da portare dietro perché poco ingombrante. E poi una volta tagliata a pezzi sarà davvero agevole mangiarla. Il tutto favorendo una perfetta tintarella!

Basterà quindi la mattina, svegliarsi un po’ prima e preparare questa frittata veloce.

Facciamo infatti riscaldare l’olio e poi aggiungiamo le uova sbattute, unitamente alla ricotta. Possiamo aggiungere una foglia di basilico oppure un po’ di maggiorana. Facciamo raffreddare e tagliamo a pezzi.

Non resterà che gustarci questa frittata facile da preparare e perfetta per la nostra tintarella.