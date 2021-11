In questo periodo dell’anno, molti sono annoiati dal clima freddo e piovoso e vorrebbero rompere la routine lavorativa. Grazie alle compagnie low cost, ora è possibile regalarsi dei viaggetti anche per pochi giorni del fine settimana senza spendere una fortuna.

In molti, però, sono sempre indecisi per quanto riguarda la meta. Oggi, perciò, parleremo di una città europea che è un piccolo gioiello ma che in molti sottovalutano e per la quale sarebbe anche piuttosto economico il viaggio in aereo. Infatti, è questa l’incantevole capitale europea ricca di fascino che potremmo raggiungere anche a meno di 20 euro. Una città bella ed elegante per chi ama l’arte e il divertimento.

Chi ha viaggiato in Europa avrà sicuramente visitato le classiche capitali da vedere in un weekend. Madrid, Praga e Londra sono tra le più gettonate, collegate benissimo dagli aeroporti italiani. Oltre queste, però, ci sono molti altri luoghi ricchi di storia, forse un po’ meno turistici, che però dovremmo assolutamente visitare.

Per questo oggi parleremo di una capitale europea spesso conosciuta per la birra e i pub ma che in realtà nasconde molto di più. Stiamo parlando di Dublino, la capitale dell’Isola di Smeraldo.

Dublino è una capitale con meno di un milione di abitanti, perfetta per essere visitata in meno di una settimana, addirittura in un week-end. La città offre centinaia di pub storici e fabbriche di birra, è vero, ma ha anche un lato più colto e raffinato.

È questa l’incantevole capitale europea ricca di fascino che potremmo raggiungere anche a meno di 20 euro

La città ospita alcuni musei di incredibile bellezza, tutti accessibili gratuitamente. Abbiamo il museo Hugh Lane, in cui sono esposti capolavori d’arte moderna, e lo studio del pittore Francis Bacon. Citiamo, poi, il Museo Nazionale d’Irlanda, che ci trasporta nella lunga storia dell’isola, tra reperti archeologici e mummie conservate incredibilmente.

Non possiamo, poi, non citare i famosi parchi. In uno di questi c’è una splendida statua di Oscar Wilde, che visse proprio a Dublino.

Se siamo interessati, dobbiamo sapere che la capitale irlandese è collegata assai bene con alcuni aeroporti italiani e si trovano offerte addirittura inferiori ai venti euro.

Insomma, se amiamo l’arte e la cultura Dublino potrebbe fare al caso nostro, sicuramente la ameremo per la sua bellezza quasi nascoste che la rende ancora più interessante.

Approfondimento

Una città che non possiamo non visitare una volta nella vita è questa lussuosa capitale: terme, musei e castelli la rendono perfetta per un week-end romantico.