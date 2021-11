In cucina, soprattutto nella preparazione dei dolci, è anche bello ogni tanto sperimentare e dare libero sfogo alla fantasia. A volte, infatti, realizzare sempre le stesse ricette può risultare noioso anche per chi deve mangiare.

In questa ricetta, vedremo come unire insieme due classici della pasticcieria: la crostata ed il tiramisù. Per molti sembrerà una follia, ma il connubio tra questi dolci è davvero spettacolare.

Infatti, questa crostata al tiramisù è una vera delizia per gli occhi e per il palato, da provare subito

Ingredienti pasta frolla:

300 grammi di farina 00;

2 uova;

100 grammi di zucchero semolato;

80 grammi di olio di semi di girasole;

un pizzico di sale;

mezza bustina di lievito per dolci.

Per la farcitura al tiramisù

3 uova;

150 grammi di zucchero;

250 grammi di mascarpone;

savoiardi;

caffè;

cacao amaro in polvere;

1 cucchiaio di zucchero a velo.

Preparazione

Partiamo innanzitutto con la preparazione della pasta frolla. In una ciotola inseriamo lo zucchero, l’olio di semi, le uova ed il lievito per dolci. Utilizziamo l’olio di semi al posto del burro perché questo è meno salutare. Iniziamo a mescolare gli ingredienti e poco per volta aggiungiamo anche la farina, fino ad ottenere un impasto sodo e compatto.

A questo punto trasferiamolo su una spianatoia e continuiamo a lavorarlo, aggiungendo della farina se dovesse risultare troppo appiccicoso.

Una volta pronto, richiudiamolo nella pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Ora passiamo alla crema. Per prima cosa, dividiamo i tuorli dagli albumi e mettiamo i primi in una ciotola insieme allo zucchero. In seguito, con delle fruste elettriche, mescoliamo i due ingredienti fino ad ottenere un composto spumoso. A questo punto aggiungiamo poco per volta il mascarpone non freddo, amalgamando il tutto.

Dopo di che, montiamo a neve gli albumi ed incorporiamoli al resto del composto con movimenti delicati per non smontare la crema. Copriamo la ciotola ed inseriamola in frigorifero per circa mezz’ora.

In generale, per ottenere una fantastica crema al mascarpone, bisogna evitare di commettere questi 3 errori da principianti.

La cottura

Ora è arrivato il momento di stendere la pasta frolla e di foderare uno stampo per torte. Una volta fatto, copriamola con della carta forno e riempiamola di ceci secchi.

Non ci resta che infornare a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Ricordiamoci però che a metà cottura, dopo 15 gradi, bisogna togliere la carta forno ed i ceci.

Assemblaggio

Una volta sfornata la base in pasta frolla, possiamo cominciare a farcirla. Prima iniziamo con uno strato di crema al mascarpone, su cui andremo ad adagiare i savoiardi inzuppati nel caffè.

Poi ricopriamo con un altro strato di crema al mascarpone ed una spolverata di cacao amaro. Quindi abbiamo visto che questa crostata al tiramisù è una vera delizia per gli occhi e per il palato, da provare subito per far felici grandi e piccini.