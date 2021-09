Se teniamo alla nostra salute, dobbiamo prenderci cura innanzitutto della nostra alimentazione quotidiana.

Come ripetevano gli antichi “noi siamo quello che mangiamo” e per questo, se vogliamo stare bene dobbiamo mangiare bene. Alcuni nutrienti fondamentali possono essere assunti solo tramite i cibi, come quasi tutte le vitamine, per esempio.

Queste non possono essere prodotte dal nostro corpo, è perciò importante assumerle nelle giuste dosi. A tale scopo, l’alimentazione è fondamentale. Perciò, nell’articolo di oggi, vedremo che è questa la verdura ricchissima di vitamine e antiossidanti amatissima dai bambini. Scopriamola insieme.

Una verdura comunissima da apprezzare per i suoi benefici

Chiunque abbia bambini piccoli conosce bene quanto sia difficile convincerli a mangiare i cibi sani necessari per la crescita ottimale. In certi casi, pare veramente impossibile. I bambini, infatti, spesso si impuntano, non vogliono mangiare verdure né frutti, rischiando di incorrere in importanti carenze vitaminiche. Non dobbiamo demordere, ne va della salute dei nostri figli.

Dobbiamo conoscere quali sono le verdure migliori per i nostri bambini, il cui gusto pare essere apprezzato anche dai bambini più capricciosi. In particolare, dobbiamo sapere che esiste una verdura apprezzatissima dai più piccoli per la forma, la consistenza, ma anche per il sapore.

È questa la verdura ricchissima di vitamine e antiossidanti amatissima dai bambini

La verdura di cui parliamo oggi sono i piselli. Questi legumi di origine asiatica sono ormai diffusissimi in tutto il Mondo e si prestano a numerosi usi in cucina per la loro versatilità. I piselli sono poco calorici, basti pensare che 100 grammi apportano solo 81 Kcal, di cui 5 grammi di proteine, 14 di carboidrati e 0,40 grammi di lipidi o grassi.

Si tratta, quindi, di un cibo leggero e proteico che contiene pochissimi grassi. Inoltre, questo legume contiene 40 mg di vitamina C, 2 mg di niacina, ma anche vitamina E, K, magnesio, potassio, zinco e molti altri microelementi essenziali.

Tra gli antiossidanti più importanti presenti nei piselli, citiamo la luteina e la zeaxantina, il betacarotene e i folati. Il betacarotene, in particolare, è importantissimo per i più piccoli, perché contrasta l’insorgere di radicali liberi e permette alle ossa di crescere in modo omogeneo oltre ad avere benefici per la pelle e la vista.

Per questa sua ricchezza nutrizionale, i piselli sono importanti per la nostra salute e son perfetti per una dieta leggera ed equilibrata. Importantissima la sua azione antiossidante operata dalla vitamina C e dal beta-carotene.