Con l’arrivo della stagione fredda non c’è niente di più bello che immaginarsi al calduccio dentro a un comodissimo maglione. La maglieria, infatti, rimane l’assoluta protagonista anche di questo autunno/inverno. I maglioni non sono mai passati di moda, sono il connubio perfetto tra stile e comodità, sono in tanti a sceglierli in simpatiche e coloratissime versioni.

I modelli più apprezzati sono avvolgenti, morbidi, rilassanti e estremamente versatili. Possono essere utilizzati sopra leggings e gonne, ma anche in abbinamento a salopette e pantaloni di tuta. I maglioni monocolore risultano sempre eleganti, quelli con stampe particolari e texture, invece, divertenti in ogni occasione. Ci sono tante buone ragioni per amare l’autunno, una di queste è poter indossare il nostro maglione preferito. Ma ecco quali sono i maglioni a collo alto che non possono assolutamente mancare nel nostro armadio autunnale.

Tutti i modelli più trendy

Questa stagione sarà caratterizzata dai tagli particolari. Per le strade delle città più fashion, come Roma e Milano, ammireremo maglioni lunghi e corti, con apertura sulla schiena o tagliati in diagonale. Una delle scelte in tendenza è la polo versione invernale: maniche lunghe, colletto morbido, bottoni in nuance pastello.

Il grande classico dei maglioni oversize non tramonta mai. L’oversize è un modello avvolgente da indossare su pantaloni skinny e gonne in denim. Può essere portato anche come vestito con una cintura colorata in vita e degli stivali al ginocchio.

Un protagonista indiscusso dell’inverno 2022 è il cardigan. Verde, giallo, blu, da indossare in abbinamento a una maglia a tinta unita e comodi jeans a zampa d’elefante.

Anche i dolcevita aderenti tornano di gran moda. Estremamente comodi, caldissimi e da portare sotto camicie maschili, sottovesti di seta e blazer anni ottanta.

Ecco i maglioni a collo alto che non possono assolutamente mancare nel nostro armadio autunnale

Ma la vera novità del 2022 sono i maglioni a collo alto. Si trovano in tutte le vetrine e la scelta è infinita. Collo alto colorato, versione gilet, a righe, a coste, tricot, intrecci a uncinetto. Il desiderio di calore e comfort viene soddisfatto dalla lana che avvolge le nostre forme regalandoci una silhouette perfetta per la stagione fredda.

Per sentirci a nostro agio è molto importante lasciarci ispirare e, alle volte, osare con le forme e i colori. La moda autunno/inverno, però, propone una palette cromatica ricca di nuance pastello, facilissime da abbinare. Con un maglione a collo alto beige, lilla, oppure azzurro carta da zucchero, l’effetto raffinato è più che garantito.